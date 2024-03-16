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Ташиев и Ятимов обсудили вопросы делимитации кыргызско-таджикской границы

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- Бакыт Басарбек
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В городе Бустоне Согдийской области Республики Таджикистан состоялась встреча сопредседателей Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова.

B ходе встречи руководители Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан обсудили вопросы делимитации кыргызско-таджикской государственной границы и дали конкретные поручения рабочим группам Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы продолжить работу по дальнейшему определению прохождения линии границы двух государств на оставшихся участках.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.


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URL: https://www.vb.kg/435874
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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