"Путин зачистит элиту": эксперт рассказал, кого затронут репрессии

Главной проблемой нынешнего российского руководства и, в частности, президента Владимира Путина является отсутствие в стране экономического роста. Об этом в своей новой статье рассказал известный экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на сайт информационного агентства "Аврора".

Основным препятствием для выхода России из затяжной стагнации, начавшейся, по мнению эксперта, ещё восемь лет назад, является принципиальная позиция либерального спрута, пробравшегося своими щупальцами во все контролирующие ведомства и этажи российской власти.

Чиновники с прозападным мышлением до сих пор пользуются тем, что ещё с 2012 года Россия была объявлена одним из ключевых идеологических врагов Соединённых штатов Америки. Именно тогда в отношении нашей страны, как отмечает Хазин, начали вводить первые санкции, связанные с нашумевшим делом Магнитского.

С того самого момента и началось замедление отечественной экономики, которое просто не могло не сказаться на постепенной остановке повышения уровня жизни российских граждан, а затем и на появлении устойчивого тренда к его ускоряющемуся падению.

Все эти годы Путину, как президенту страны, не давали подходить близко к социально-экономическим проблемам, постоянно занимая его внешнеполитическими вопросами. По мнению Хазина, долгие годы российский лидер не видел в этом особой проблемы, т.к. между ним и либеральными элитами существовал негласный договор.

По его условиям, либералы должны были добывать для России иностранные инвестиции, несмотря на все санкции и другие элементы новой "холодной войны". Однако, с приходом пандемии, Путину стало окончательно ясно, что либералы больше не могут обеспечивать стабильность в социальной сфере.

В этой связи, по прогнозам Хазина, в России грядут репрессии, которые затронут всех, кто был причастен к либеральным кланам как минимум последние несколько лет. Чистки затронут все уровни: от федерального до регионального и муниципального. Чиновников, по словам эксперта, будут увольнять целыми отделами.

"Элита будет зачищена. Иного выбора у Путина нет. Так что у приверженцев либеральной модели ещё есть время перейти на другую сторону, но оно неумолимо сокращается", – подытожил Хазин.