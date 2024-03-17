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Президент внес изменения в указ о запрете на проверки предпринимателей

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ "О внесении изменения в указ президента КР "О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства" от 9 января 2024 года № 1.

В целях обеспечения безопасности жизни, здоровья людей и экономической стабильности КР, в соответствии со статьями 66, 71 Конституции КР постановляется:

1. Внести в указ президента КР

"О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства" от 9 января 2024 года № 1 следующее изменение:

– пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести мораторий на проверки субъектов предпринимательства до 31 декабря 2024 года, проводимые правоохранительными и другими уполномоченными органами, имеющими право на проведение проверок субъектов предпринимательства, за исключением проверок, осуществляемых:

1) по запросу должностных лиц государственных органов в случае выявления конкретных фактов нарушения субъектом предпринимательства законодательства КР с приложением документов, материалов и иных подтверждающих сведений;

2) органами налоговой службы;

3) таможенными органами;

4) проверок по вопросам соблюдения законодательства в сфере пищевой безопасности;

5) Национальным банком КР, осуществляющим функции в соответствии с банковским законодательством КР.".

2. Генеральной прокуратуре КР совместно с администрацией президента КР в двухнедельный срок:

– провести анализ системы учета проверок субъектов предпринимательства, проведенных государственными органами;

– разработать механизм учета проверок в отношении субъектов предпринимательства с оценкой результативности проведенных проверок.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/435876
Теги:
Садыр Жапаров, предприниматель
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