Капитан атомного ледокола: Вопрос о страхе не стоит даже на повестке дня

Было большой удачей встретить капитана головного универсального атомного ледокола "Арктика" Александра Скрябина во время Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Его внушительная фигура олицетворяла стойкость и опыт морского капитана, а на его груди сверкали многочисленные медали и награды, символизирующие его выдающиеся достижения и профессиональную преданность. Несмотря на ограниченное время, мы успели задать несколько вопросов Александру Витальевичу.

Какие были ваши первые шаги в морской карьере?

Я поступил в Высшее военно-морское училище, старейшее в России, организованное в 1703 году Петром I. Там учились все выдающиеся мореплаватели, такие как Федор Ушаков, Павел Нахимов, Михаил Лазарев, Василий Головин, Иван Крузенштерн и другие. Закончив училище, я командовал военным кораблем в конце 80-х - начале 90-х годов. После этого я посвятил 5 лет военно-морскому флоту и перешел работать на атомный ледокольный флот. В 1992 году я прибыл на ледокол "Ямал". За это время я успел даже нарисовать "улыбку" на носовой части ледокола - я был молод и полон энергии. Сегодня вручая сертификаты для тех, кто победил в конкурсе на поездку в Арктику, вспомнил как сам 30 лет назад оказался на Северном полюсе. Это было что-то невероятное.

Как вы воспринимаете свою роль и ответственность перед экипажем и судном?

Один из самых сложных аспектов моей профессии - это осознание ответственности перед экипажем и морским судном, особенно если это атомный ледокол. Мы обязаны обеспечивать безопасность во всех ее аспектах - от промышленной до атомной, от медицинской до безопасности мореплавания. Нужно постоянно оценивать риски и принимать меры для минимизации любых потенциальных опасностей.

Каковы основные аспекты вашей ответственности в качестве капитана атомного ледокола?

Вопрос о страхе не стоит даже на повестке дня. Конечно, волнения возникают, но важно не демонстрировать их перед экипажем - наша роль капитана - поддерживать спокойствие и уверенность. Подготовка наших команд к ситуациям любой сложности начинается задолго до выхода в море. Мы учимся оценивать риски и прогнозировать возможные проблемы. Именно поэтому при возникновении форс-мажорных ситуаций мы готовы реагировать оперативно и эффективно.

Каким образом вы и ваша команда готовитесь к возможным форс-мажорным ситуациям?

Процесс подготовки от машиниста судна до старшего помощника капитана построен таким образом, чтобы заранее иметь необходимые сроки для дополнительного наставничества. У меня как раз были такие легендарные наставники. Поэтому, когда вы попадаете на мостик к капитану, таких вариантов нет. Если заранее можно предсказать все, с чем можно столкнуться, то чудес не бывает. Конечно стараются подбирать опытные экипажи. Поэтому нужно быть готовым к тому чтобы всегда предугадывать ситуацию, оценить состав каравана судна, мощность, возможность, куда его везти, чтобы у морского судна не было проблем.

Вы служили на военно-морском флоте, а сейчас служите на атомном. Есть ли принципиальная разница?

Есть много сходств. Меня в училище обучали командованию военным кораблем, подводной лодкой, использованию различных видов оружия. Там была военная мощь. Морские корабли и атомные ледоколы обладают сходной маневренностью и мощностью, но также имеют принципиальные различия