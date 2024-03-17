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На берегу реки Ак-Буура посадили символ Оша - саженцы ивы

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В Оше на берегах реки Ак-Буура произвели посадку 150 саженцев ивы – символа города Ош. Всего вдоль реки планируется высадить около 300 саженцев ивы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

Необходимо отметить, что мэрия города Ош объявляет о общегородской акции "Один житель - одно дерево!" ("Бир жарандан – бир дарак!") и призывает каждого жителя принять активное участие в работах по благоустройству и озеленению любимого города.

В целом по городу в 2024 году запланирована посадка порядка 300 000 саженцев деревьев и кустарников.


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URL: https://www.vb.kg/435879
Теги:
Ош, деревья, мэрия
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