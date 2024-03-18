Топографы согласовали 10,7 км границы Кыргызстана и Таджикистана

Топографические рабочие группы согласовали 10,76 км кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в соответствии с достигнутой договоренностью в период с 12 по 17 марта 2024 года в городе Бустон Согдийской области Республики Таджикистан состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

На данной встрече топографические рабочие группы согласовали 10,76 км кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызской Республики.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол.