В Бишкеке наградили сотрудников УПСМ за помощь мальчику, выпившему уксус

Руководство ГУВД города Бишкека наградило сотрудников УПСМ за спасение жизни маленького горожанина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 11 марта 2024 года около 18:30 часов инспекторы УПСМ по ГУВД г. Бишкек, лейтенанты милиции Кубаныч Абдыкулов и Мирлан Таалайбеков, несущие обычную службу, получили обращение от жительницы столицы о необходимости помощи её малолетнему сыну Рамазану, который случайно выпил уксусную кислоту.

Немедленно инспекторы УПСМ посадили женщину с сыном в автомобиль и направились в больницу. По прибытии медицинские работники больницы оказали необходимую помощь. На данный момент состояние мальчика удовлетворительное.

Заместитель начальника ГУВД Бишкека полковник милиции Айбек Ажибаев, выразил благодарность за образцовое исполнение служебного долга, безупречную службу, мужество и профессионализм, вручив сотрудникам милиции почетные грамоты.

Кроме того, в доброй традиции он поздравил и вручил поздравительную открытку начальнику Службы общественной безопасности, полковнику милиции Гайрату Рахманову.