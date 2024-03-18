Торага ЖК Нурланбек Шакиев принял азербайджанского посла Латифа Гандилова

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев принял чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики Латифа Гандилова. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, на встрече обсуждены вопросы наращивания политико-экономических, культурно-гуманитарных связей и расширения межпарламентского сотрудничества.

Торага Нурланбек Шакиев отметил, что Кыргызстан уделяет особое внимание вопросам развития отношений с Азербайджаном. "Мы являемся братскими народами со схожей историей, языком, культурой и духовными ценностями. Нам необходимо укреплять сотрудничество во всех сферах и развивать партнерство, основанное на дружбе. В этом случае ваша роль как посла особенная", - сказал он.

Торага также обозначил, что парламентская дипломатия может стать важным мостом дружбы в укреплении отношений. "В последние годы наше межпарламентское сотрудничество активно развивается, успешно реализуются договоренности, достигнутые между странами", - подчеркнул Нурланбек Шакиев, добавив, что в этом году планируется его официальный визит в Азербайджан.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики Латиф Гандилов в свою очередь напомнил слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что "тюркский мир – это наша семья". "Мы заинтересованы в расширении наших отношений со всеми братскими странами, в том числе с Кыргызстаном", -добавил посол.

Кроме этого, он предоставил информацию о проделанной работе в рамках дипломатической деятельности, рассказал о достигнутых договоренностях и рассматриваемых вопросах между странами.

На встрече стороны также говорили о развитии культурных связей. Посол Латиф Гандилов подчеркнул, что в кыргызском языке много слов, принадлежащих тюркским народам. "Думаю, необходимо пригласить в Кыргызстан тюркологов, лингвистов, ученых для глубокого изучения особенностей кыргызского языка. Устное народное творчество кыргызского народа следует рассматривать как сокровищницу", - сказал посол.

Торага Нурланбек Шакиев поддержал инициативу посла, обозначив, что необходимо создать в Кыргызстане центр тюркских языков.