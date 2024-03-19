В 2023 году мигранты из КР отправили на родину более $2 млрд

За 2023 год соотечественники перевели в Кыргызстан $2 миллиарда 706,1 миллиона. Отток составил 561,2 миллиона. Итого, сальдо составило - $2 миллиарда 144,9 миллиона, что больше 2022 года в чистых цифрах на 271,9 миллиона. Такие данные приводятся в Миграционном ежегоднике: Центральная Азия и Россия – 2023 "Формирование миграционных политик в странах ЦА и РФ в современных условиях".

Как отмечается в исследовании, с начала 2024 года Национальный банк КР обновил методику сбора статданных по международным денежным переводам физических лиц. Наряду с традиционными системами денежных переводов, растут объемы международных денежных переводов физлиц с использованием банковских мобильных приложений и электронных кошельков. Эти операции теперь включены в статистику международных денежных переводов между физлицами.