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В 2023 году мигранты из КР отправили на родину более $2 млрд

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За 2023 год соотечественники перевели в Кыргызстан $2 миллиарда 706,1 миллиона. Отток составил 561,2 миллиона. Итого, сальдо составило - $2 миллиарда 144,9 миллиона, что больше 2022 года в чистых цифрах на 271,9 миллиона. Такие данные приводятся в Миграционном ежегоднике: Центральная Азия и Россия – 2023 "Формирование миграционных политик в странах ЦА и РФ в современных условиях".

Как отмечается в исследовании, с начала 2024 года Национальный банк КР обновил методику сбора статданных по международным денежным переводам физических лиц. Наряду с традиционными системами денежных переводов, растут объемы международных денежных переводов физлиц с использованием банковских мобильных приложений и электронных кошельков. Эти операции теперь включены в статистику международных денежных переводов между физлицами.


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URL: https://www.vb.kg/435894
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан
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