За нелегальный хадж грозит тюремный срок

Саудовская Аравия ужесточает наказание за незаконное участие в хадже-2024 – вплоть до тюремного наказания. Как понять законно ли ты совершаешь хадж?

Откуда появилась новость про ужесточение наказания? Это не фейк?

С таким заявлением официально выступило Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии.

Какое грозит наказание?

Лицам, не имеющим разрешения на паломничество, грозит тюремный срок (от 2 до 6 месяцев) и штраф (свыше $13,3 тыс.). Если вас поймают, вам также грозит депортация и запрет на въезд на 10 лет.

Как совершить паломничество без нарушений?

Согласно саудовскому законодательству, оформление паломников на хадж может быть осуществлено двумя путями: официальными хадж-миссиями, выступающими от имени своих государств, или туроператорами, выступающими в качестве частных юридических лиц.

В любом случае для паломничества необходимо наличие правильно оформленной специальной визы для совершения хаджа. Учтите, что по такой визе вы не можете путешествовать по стране туристом, у вас будет ограничение на въезд в другие города, кроме Джидды, Мекки и Медины.

Специальная виза – это какая именно?

Для паломничества предлагаются два вида виз - виза для хаджа и виза для умры. Это две разные формы виз в Саудовскую Аравию в зависимости от вашей цели поездки.

Могу ли я совершить паломничество по туристической визе?

Нет! Туристическая виза недействительна для паломничества. Учтите, что туристические компании будут вам активно её предлагать, уверяя, что "так посещают все". Действительно, шанс не попасться есть, но помните, что если вам не повезёт, вы окажетесь в тюрьме.

В качестве эксперимента, провели переписку с одной из туристических компаний Душанбе (название компании скрыто для сохранения анонимности):

Настойчиво рекомендуем соблюдать визовый режим и не рисковать нарушением правил въезда.

За какие еще правонарушения меня могут наказать?

Нарушение сроков визы. Даже если вы оформили всё правильно и въехали без нарушений, не забудьте вовремя покинуть страну.

Учтите, что Саудовская Аравия использует исламский календарь. Убедитесь, что вы знаете, когда истекает срок действия вашей визы. Если вы останетесь в Саудовской Аравии дольше, чем разрешено, вам, возможно, придется заплатить штрафы, чтобы покинуть страну.

Штрафы могут достигать тысяч долларов. Вас также могут содержать под стражей до начала процедуры депортации.

Сокрытие от властей утраты документов, удостоверяющих личность, в течение 24 часов. Если вы потеряли свой паспорт, то вы обязаны немедленно об этом сообщить – иначе вас ждёт штраф.

Укрывательство паломника после истечения срока действия его визы – штраф и тюремное заключение.

Источник: Asia-Plus