Караван цифровых знаний Ишкер24.okyy собрал более 1500 участников по стране

В Кыргызстане завершился просветительский проект республиканского масштаба Ишкер24.okyy от коллаборации РСК Банк&MEGA.

За 10 дней активного проведения каравана он собрал порядка 1500 участников во всех регионах страны. По результатам встреч более 50% предпринимателей изъявили готовность вести деятельность через МП "Ишкер24" - с ними начата работа по обучению и установке приложения.

Ишкер24.okyy охватил все регионы Кыргызстана: Нарынская, Баткенская, Ошская, Жалал-Абадская, Иссык-Кульская и Таласская. А также по просьбе местной администрации он был проведен и в г.Балыкчы. Мероприятия прошли на площадках областных администраций в полномочных представительствах Президента КР.

Являясь первыми GovFinTech-проводниками цифровой трансформации страны, РСК Банк&MEGA взяли на себя также миссию по обучению цифровым навыкам (в частности, предпринимателей).

Помимо продвижения "Ишкер24" в рамках каравана было проведено обучение самым востребованным мобильно-финансовым решениям на основе имеющихся smart solutions каждой компаний.

Караван планируется завершить проведением в столице масштабного мероприятия-диалога в формате мастермайнд для бизнес-ассоциаций и предпринимателей.

! Не ждите отмены патента до 1 июля. Переходите сейчас на "Ишкер24" - без посещения ГНС, без очередей и нагрузок на информсистемы ГНС. Ведь согласно законодательства на регистрацию ИП требуется 3 рабочих дня. До 1 июля этот процесс займет около суток при правильном введении вами данных!

Важно! Для ИП с доходом до 15 млн сомов при регистрации через "Ишкер24" - 0 налогов, 0 отчетов, ККМ/QR (только страховые взносы в Соцфонд).

Приложение будет иметь 3 версии с постепенным добавлением новых функций на основе рекомендаций предпринимателей. В целом, "Ишкер24" - это перевод всех этапов жизнедеятельности вашего бизнеса в онлайн через "единое окно".

Ваш бизнес в цифре - в "едином окне"!