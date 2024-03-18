В КР запускается проект по укреплению ЦДС сухофруктов и орехов

Программа развития ООН в Кыргызстане объявляет о запуске проекта по укреплению цепочки добавленной стоимости (ЦДС) сухофруктов, сушеных ягод и орехов. В рамках проекта "Содействие торговле" продолжится поддержка ключевых участников цепочки добавленной стоимости сухофруктов, сушеных ягод и орехов в целевых регионах Кыргызстана, включая Баткенскую, Жалал-Абадскую и Иссык-Кульскую области, с целью создания новых рабочих мест, повышения конкурентоспособности данного сектора и укрепления экспортного потенциала.

"ПРООН оказывает поддержку Правительству Кыргызстана в использовании потенциала торговых и производственно-сбытовых цепочек для содействия построению экономической устойчивости. Развитием цепочек добавленной стоимости, мы стремимся расширить экономические возможности, внедрить инновации в производственные операции, модернизировать технологии и методы, а также интегрировать мелких фермеров в деятельность по созданию добавленной стоимости," – отмечает Александра Соловьева, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане.

Эта инициатива подчеркивает более широкую миссию ПРООН по содействию инклюзивности и устойчивому экономическому развитию. Сосредоточив внимание на этих экологически чистых и нишевых продуктах с высокой добавленной стоимостью, ПРООН стремится не только расширить экономические возможности, но и повысить устойчивость и инклюзивность экономики.

В рамках проекта предусмотрен комплексный подход и повышение уровня воздействия проекта на развитие как на институциональном, так и на местном уровнях, предусмотрена поддержка садоводам, лесопользователям и перерабатывающим компаниям-экспортерам, а также операторам услуг, включая поставщикам средств производства, питомникам по выращиванию саженцев, сервис-провайдерам по обрезке и обработке садов, консалтинговым и логистическим компаниям, финансовым учреждениям, институтам поддержки садоводства и лесоводства, взаимодействующие с отобранными участниками ЦДС. Особое внимание будет уделено вопросам включения женщин и людей с инвалидностью в работу проекта и экологической устойчивости.

"Кыргызстан обладает значительным потенциалом для увеличения объемов выращивания и экспорта экологически чистых сухофруктов, сушеных ягод и орехов благодаря имеющимся ресурсам и климатическим условиям. Совместными усилиями данная отрасль может значительно способствовать расширению экономических возможностей и улучшению условий жизни людей в сельской местности," - Айбек Маражапов, эксперт по ЦДС сухофрукты.

Ожидается, что реализация проекта приведет к созданию не менее 100 рабочих мест, в том числе для женщин в сельской местности, а также обеспечит повышение потенциала не менее 120 фермеров и специалистов перерабатывающих предприятий. Проект также предусматривает обучение бенефициаров по выводу их продукции на площадки электронной торговли.

Проект ориентирован на увеличение объема производства и урожайности участников проекта на 20% по сравнению с данными за последние 3 года, а также увеличение объема продаж через онлайн торговые площадки у перерабатывающих предприятий - бенефициаров проекта.

Данная инициатива реализуется в рамках проекта "Содействие торговле в Центральной Азии", финансируемого правительством Финляндии и реализуемой ПРООН в сотрудничестве с ОсОО "Эркин Консалт".

ПРООН реализует пятую фазу регионального проекта "Содействие торговле в странах Центральной Азии" (далее – проект), который финансируется Правительством Финляндии. Проект направлен на оказание поддержки странам Центральной Азии (Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан) в обеспечении инклюзивного и устойчивого роста за счет продвижения "зеленых" цепочек добавленной стоимости и повышения конкурентоспособности экономик трех стран. Проект способствует формированию более жизнестойких, безопасных и учитывающих гендерную проблематику экономических структур посредством диверсификации экономики и адаптации к новым рыночным и потребительским тенденциям.