Погода
$ 89.52 - 89.77
€ 97.10 - 98.10

Известный повар Бурак Оздемир рассказал, для чего он прибыл в Кыргызстан

255  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Известный турецкий повар и фудблогер с 55 миллионами подписчиками Бурак Оздемир принял участие в благотворительном праздничном ифтаре в Кыргызстане, который уже 9 лет проводится в Кыргызстане благотворительным фондом "аль-Умма".

Бурак встретился с журналистами из Кыргызстана и, как отметили организаторы, это его первое интервью для СМИ.

"Я прибыл в Кыргызстан для участия в благотворительном мероприятии, где особенными гостями будут дети, нуждающиеся в помощи. Они не имеют возможности насладиться вкусными и полезными блюдами. Какие блюда я приготовлю для детей в этот вечер, пусть останется сюрпризом", - поделился Бурак.

Известный повар также отметил, что в Кыргызстане он чувствует себя как дома.

"Кыргызстан и Турция - братские государства. Ранее, когда я посещал другие страны Центральной Азии, то готовил плов, думаю, и на этот раз не будет исключения. Вся благотворительная деятельность, которую я провожу, осуществляется за счет моего личного бюджета. С 16 лет я участвую в социальных программах. Путешествуя по миру, я уже посетил множество стран, но в Кыргызстане я чувствую себя как дома из-за нашей общей истории. Планирую многократно возвращаться сюда", - добавил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435901
Теги:
благотворительность, Орозо айт, Турция, кулинария, Кыргызстан, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  