Известный повар Бурак Оздемир рассказал, для чего он прибыл в Кыргызстан

Известный турецкий повар и фудблогер с 55 миллионами подписчиками Бурак Оздемир принял участие в благотворительном праздничном ифтаре в Кыргызстане, который уже 9 лет проводится в Кыргызстане благотворительным фондом "аль-Умма".

Бурак встретился с журналистами из Кыргызстана и, как отметили организаторы, это его первое интервью для СМИ.

"Я прибыл в Кыргызстан для участия в благотворительном мероприятии, где особенными гостями будут дети, нуждающиеся в помощи. Они не имеют возможности насладиться вкусными и полезными блюдами. Какие блюда я приготовлю для детей в этот вечер, пусть останется сюрпризом", - поделился Бурак.

Известный повар также отметил, что в Кыргызстане он чувствует себя как дома.

"Кыргызстан и Турция - братские государства. Ранее, когда я посещал другие страны Центральной Азии, то готовил плов, думаю, и на этот раз не будет исключения. Вся благотворительная деятельность, которую я провожу, осуществляется за счет моего личного бюджета. С 16 лет я участвую в социальных программах. Путешествуя по миру, я уже посетил множество стран, но в Кыргызстане я чувствую себя как дома из-за нашей общей истории. Планирую многократно возвращаться сюда", - добавил он.