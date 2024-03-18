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Ташиев ознакомился с новым военно-техническим имуществом Пограничной службы

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Сегодня, 18 марта 2024 года, председатель ГКНБ КР, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев посетил войсковую часть Пограничной службы ГКНБ КР, где ознакомился с новым военно-техническим имуществом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе визита первый заместитель председателя – директор Пограничной службы ГКНБ генерал-майор Уларбек Шаршеев доложил генерал-лейтенанту Камчыбеку Ташиеву, что в рамках обеспечения подразделений охраны границы из республиканского бюджета для пограничного ведомства были выделены финансовые средства для приобретения тылового имущества и специальной техники.

Учитывая проводимую работу по оснащению подразделений Пограничной службы, закупленное военно-техническое имущество будет направлено в подразделения охраны границы.

Камчыбек Ташиев также отметил, что со стороны руководства страны и ведомства создаются все необходимые условия для успешного выполнения стоящих перед ПС ГКНБ боевых задач.


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URL: https://www.vb.kg/435902
Теги:
Камчыбек Ташиев, Погранслужба, Кыргызстан
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