Ташиев ознакомился с новым военно-техническим имуществом Пограничной службы

Сегодня, 18 марта 2024 года, председатель ГКНБ КР, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев посетил войсковую часть Пограничной службы ГКНБ КР, где ознакомился с новым военно-техническим имуществом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе визита первый заместитель председателя – директор Пограничной службы ГКНБ генерал-майор Уларбек Шаршеев доложил генерал-лейтенанту Камчыбеку Ташиеву, что в рамках обеспечения подразделений охраны границы из республиканского бюджета для пограничного ведомства были выделены финансовые средства для приобретения тылового имущества и специальной техники.

Учитывая проводимую работу по оснащению подразделений Пограничной службы, закупленное военно-техническое имущество будет направлено в подразделения охраны границы.

Камчыбек Ташиев также отметил, что со стороны руководства страны и ведомства создаются все необходимые условия для успешного выполнения стоящих перед ПС ГКНБ боевых задач.