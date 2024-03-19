Кубат Джумабаев удивил сотрудников музея Михаила Фрунзе своим подарком

Наша история о книгах, человеческой памяти и людях, которых во все времена

называли носителями народных духовных ценностей. Так сложилось, что в нашем повествовании эти люди удивительным образом пересеклись, и словно эстафету передавали друг другу то ценное, что поможет удержать и сохранить для будущих поколений память о Великой Отечественной войне.

Сотрудник исторического музея Кубат Асекович Джумабаев книги о Великой Отечественной войне собирал долгие годы, и в итоге их собралось около 1000 томов. Свою коллекцию он решил передать дому-музею Михаила Васильевича Фрунзе - одного из создателей Красной армии. Ддя этого даже сам лично перетаскал стопку за стопкой в музей.

Просмотрев коллекцию, сотрудники музея ахнули - в каждой книге множество интересных закладок и пометок, можно сказать, настоящая ценность для историков и исследователей.

Оказалось, что ценитель военных мемуаров мечтал сделать описание каждой книги,

да еще выявить во всех произведениях имена воинов, рожденных в Киргизской ССР либо в Средней Азии. Поэтому и дела в каждой книге пометки. И тут случилось непредвиденное - он стал слепнуть, а, значит, свой труд сам завершить уже не сможет.

Директор дома-музея Кенеш Алмакучуков не только восхитился таким трудом собирателя книг о войне, но и позвал на помощь известного волонтера серебряного возраста - Светлану Алексеевну Табакову, которая, как преподаватель вуза, подошла к работе системно. За 4 месяца она смогла составить настоящий каталог произведений о Великой Отечественной войны.

"Приходила как на службу, выписывала то, что важно, документировала. А те книги, которые особо западали в душу, брала домой и читала в тишине, чтобы погрузиться в ту атмосферу. Признаюсь, что аннотации к таким книгам гораздо шире по объему, но они того стоят. Особо затронула история мальчика из Фрунзе, который как-то оказался на оккупированной территории, попал в плен к фашистам. Перенес нечеловеческие страдания, но выжил и написал о своей войне. Читаешь и плачешь.

Большая часть книг - это воспоминания о войне, личные истории, истории о своих однополчанах. Это где-то 80 процентов из всех книг и только часть написана писателями и журналистами. В этом и есть их ценность. Книги о войне напоминают ветеранов, которые сохраняют в памяти имена, события, подвиги и переживания. Их самих уже нет, а истории и память живут.

В доме-музее Михаила Фрунзе мечтают создать выставку из всех этих книг, и рассказать о них, практически, как об участниках борьбы с фашизмом. И то, что Куват Джумабаев собрал такую коллекцию - очень достойный поступок. Он настоящий человек, помнящий нашу историю.

Хочу заверить, что помимо описи мы еще хотим создать электронную опись, сделать брошюру в помощь преподавателям, исследователем. И я горжусь, что музей Фрунзе берет на себя не только миссию хранителя таких ценных книг, но и хочет рассказывать, нести эту память следующим поколениям. Планируется выставка, очень умная, которая может рассказать и о людях и о книгах", - рассказала Светлана Табакова.

"Все верно, мы уже прорабатываем концепцию выставки, которую хотелось бы провести к 80-летию Дня Победы. Есть много того, чего важно донести до посетителей музея. Вот поисковики и издание "Вечерний Бишкек" предложили запустить марафон "Книги о войне как солдаты Памяти". Чтобы любой взрослый или ребенок мог прочитать тут или иную книгу о войне и потом рассказать - почему она понравилась и что он в ней для себя нашел.

В рамках всех этих мероприятий мы готовы устраивать творческие вечера, встречи-общения, чтение книг на двух языках и так далее.

Но сейчас у нас душа болит о том, как помочь Кубату Джумабаеву. Ему провели одну операцию на глаза, но, увы, неудачно. Нужно 250 тысяч сомов на операцию, чтобы сохранить ему зрение. В эти начинается пост и мы очень надеемся, что сможем найти людей сердобольных, духовных, готовых помочь нашему собирателю книг. Считаем, что он достоин помощи добрых людей", - добавил директор музея.

Желающие оказать помощь Кубату Джумабаеву могут позвонить по телефону: 0999729999 (М-банк).

Читайте, люди, книги о войне!

Не бойтесь слез, и горечи, и страха

Читайте, люди, книги о войне

И не стыдитесь горевать и плакать.

Ведь те, кого не стало за войну,

Кого сожгли, убили, растоптали,

Они за нас, за наши жизни пали

И то, что живы мы, а не они

Случайности жестокая примета.

Храните в душах вечные огни

И дорожите их горчайшим светом.

Автор: Руфь Тамарина