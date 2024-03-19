Погода
$ 89.52 - 89.77
€ 97.10 - 98.10

Кубат Джумабаев удивил сотрудников музея Михаила Фрунзе своим подарком

197  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Наша история о книгах, человеческой памяти и людях, которых во все времена

называли носителями народных духовных ценностей. Так сложилось, что в нашем повествовании эти люди удивительным образом пересеклись, и словно эстафету передавали друг другу то ценное, что поможет удержать и сохранить для будущих поколений память о Великой Отечественной войне.

Сотрудник исторического музея Кубат Асекович Джумабаев книги о Великой Отечественной войне собирал долгие годы, и в итоге их собралось около 1000 томов. Свою коллекцию он решил передать дому-музею Михаила Васильевича Фрунзе - одного из создателей Красной армии. Ддя этого даже сам лично перетаскал стопку за стопкой в музей.

Просмотрев коллекцию, сотрудники музея ахнули - в каждой книге множество интересных закладок и пометок, можно сказать, настоящая ценность для историков и исследователей.

Оказалось, что ценитель военных мемуаров мечтал сделать описание каждой книги,

да еще выявить во всех произведениях имена воинов, рожденных в Киргизской ССР либо в Средней Азии. Поэтому и дела в каждой книге пометки. И тут случилось непредвиденное - он стал слепнуть, а, значит, свой труд сам завершить уже не сможет.

Директор дома-музея Кенеш Алмакучуков не только восхитился таким трудом собирателя книг о войне, но и позвал на помощь известного волонтера серебряного возраста - Светлану Алексеевну Табакову, которая, как преподаватель вуза, подошла к работе системно. За 4 месяца она смогла составить настоящий каталог произведений о Великой Отечественной войны.

"Приходила как на службу, выписывала то, что важно, документировала. А те книги, которые особо западали в душу, брала домой и читала в тишине, чтобы погрузиться в ту атмосферу. Признаюсь, что аннотации к таким книгам гораздо шире по объему, но они того стоят. Особо затронула история мальчика из Фрунзе, который как-то оказался на оккупированной территории, попал в плен к фашистам. Перенес нечеловеческие страдания, но выжил и написал о своей войне. Читаешь и плачешь.

Большая часть книг - это воспоминания о войне, личные истории, истории о своих однополчанах. Это где-то 80 процентов из всех книг и только часть написана писателями и журналистами. В этом и есть их ценность. Книги о войне напоминают ветеранов, которые сохраняют в памяти имена, события, подвиги и переживания. Их самих уже нет, а истории и память живут.

В доме-музее Михаила Фрунзе мечтают создать выставку из всех этих книг, и рассказать о них, практически, как об участниках борьбы с фашизмом. И то, что Куват Джумабаев собрал такую коллекцию - очень достойный поступок. Он настоящий человек, помнящий нашу историю.

Хочу заверить, что помимо описи мы еще хотим создать электронную опись, сделать брошюру в помощь преподавателям, исследователем. И я горжусь, что музей Фрунзе берет на себя не только миссию хранителя таких ценных книг, но и хочет рассказывать, нести эту память следующим поколениям. Планируется выставка, очень умная, которая может рассказать и о людях и о книгах", - рассказала Светлана Табакова.

"Все верно, мы уже прорабатываем концепцию выставки, которую хотелось бы провести к 80-летию Дня Победы. Есть много того, чего важно донести до посетителей музея. Вот поисковики и издание "Вечерний Бишкек" предложили запустить марафон "Книги о войне как солдаты Памяти". Чтобы любой взрослый или ребенок мог прочитать тут или иную книгу о войне и потом рассказать - почему она понравилась и что он в ней для себя нашел.

В рамках всех этих мероприятий мы готовы устраивать творческие вечера, встречи-общения, чтение книг на двух языках и так далее.

Но сейчас у нас душа болит о том, как помочь Кубату Джумабаеву. Ему провели одну операцию на глаза, но, увы, неудачно. Нужно 250 тысяч сомов на операцию, чтобы сохранить ему зрение. В эти начинается пост и мы очень надеемся, что сможем найти людей сердобольных, духовных, готовых помочь нашему собирателю книг. Считаем, что он достоин помощи добрых людей", - добавил директор музея.

Желающие оказать помощь Кубату Джумабаеву могут позвонить по телефону: 0999729999 (М-банк).

Читайте, люди, книги о войне!

Не бойтесь слез, и горечи, и страха

Читайте, люди, книги о войне

И не стыдитесь горевать и плакать.

Ведь те, кого не стало за войну,

Кого сожгли, убили, растоптали,

Они за нас, за наши жизни пали

И то, что живы мы, а не они

Случайности жестокая примета.

Храните в душах вечные огни

И дорожите их горчайшим светом.

Автор: Руфь Тамарина


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435904
Теги:
музей, Фрунзе, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  