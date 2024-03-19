Закон о СМИ в Кыргызстане рано или поздно будет принят

Не так давно по поручению президента КР Садыра Жапарова был отозван законопроект о средствах массовой информации.

По словам пресс-секретаря главы государства Аската Алагозова, такое решение президент принял после встречи с руководителями средств массовой информации страны, в ходе которой одним из обсуждаемых вопросов являлся проект Закона Кыргызской Республики "О средствах массовой информации", находящийся на рассмотрении Жогорку Кенеша.

"Заслушав информацию от представителей СМИ и с учетом поступивших от них предложений относительно данного законопроекта, президент Садыр Жапаров поручил доработать указанный проект закона", - написал Аскат Алагозов в соцсети.

К слову, на встрече с президентом выступили с критикой против новой редакции закона именно те СМИ, работающих за счет иностранных грантов. Они же, что не удивительно, также выступали против принятия закона об НПО, который был принят не так давно депутатами Жогорку Кенеша в третьем чтении.

Что же представляет законопроект о СМИ, спор о котором в стране не утихает по сей день, и почему прозападные издания так яростно выступают против него. Новую редакцию закона "О средствах массовой информации" внесли в Жогорку Кенеш КР в декабре 2023 года. С тех пор документ находился на рассмотрении разных комитетов Жогорку Кенеша, которые не раз откладывали его принятие. 4 марта проект закона в первом чтении принял комитет по бюджету, экономической и фискальной политике. Это пятая версия документа, который дорабатывался членами рабочей группы, созданной распоряжением главы государства Садыра Жапарова в декабре 2022 года.

Авторы документа отмечают, что новый закон нужен, так как действующий устарел и не соответствует вызовам современности. В администрации президента считают, что закон обяжет СМИ быть более ответственными при подаче той или иной информации.

"Со второй половины 90-х годов прошлого века Кыргызстан стал частью глобального информационного общества. Сегодня Интернет стал повседневной реальностью. Появился новый вид средств массовой информации – сетевые СМИ. Между тем, в действующем законе о СМИ цифровые телекоммуникационные сети "Интернет" в настоящее время никак не урегулированы в правовом отношении. И чем дольше они будут пребывать в зоне правовой неопределенности, тем хуже для общества, для государства, для граждан", − говорится в справке-обосновании законопроекта.

В Кыргызстане зарегистрировано 2740 СМИ, которые ведут свою деятельность согласно существующему закону от 1992 года, но в тоже время в стране работают и информационные агентства, которые в реестре Министерства юстиции значатся как общественные организации, в чьи задачи входят социальная поддержка и защита граждан, но не как не распространение информации. К примеру, "Кактус.медиа", "24.kg", "Политклиника", "МедиаХаб", "Checkit Media" и аналогичные интернет-издания зарегистрированы как общественные фонды либо ОсОО, но эти интернет-издания продолжают публиковать новости без свидетельства о регистрации СМИ.

Чтобы упорядочить эту ситуацию был и разработан новый законопроект о СМИ, который обяжет все информационные сайты официально проходить регистрацию как СМИ. Также согласно новому законопроекту, все журналисты должны будут проходить регистрацию в госорганах.

Эксперты убеждены, что принятие нового законопроекта приведет к тому, что ресурсы, которые занимаются распространением новостей и статей, будут работать в законном русле. Каждый будет нести ответственность за выпущенный материал. Кроме этого, планируется запретить иностранным гражданам открывать в Кыргызстане СМИ, так как многие из них на сегодняшний день работают исключительно в пользу своих хозяев. Возможно, это одна из причин, почему западным донором крайне невыгодно принятие нового закона.

В целом противники новой редакции закона о СМИ считают, что в законопроекте много размытых формулировок, о чем и было сказано на встрече с президентом. "В нем нет четкого определения, что такое СМИ и что будет считаться нарушением и злоупотреблением свободой слова и печати. Также противники не довольны, что журналистов для освещения работы того или иного госоргана обяжут проходить аккредитацию в этом ведомстве. Что касается последнего пункта, то, как ранее пояснил СМИ заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Чынгыз Эсенгулов, предложенный в законопроекте вопрос аккредитации журналистов может быть отменен.

"Представителей СМИ и депутатов волнует вопрос аккредитации. Для посещения даже небольшой больницы или учреждения журналисту необходимо получить аккредитацию. Это написано в немного некорректной форме. Мы рассмотрим. Что касается перерегистрации, мы считаем, что веб-сайты должны быть зарегистрированы в Минцифры. Мы поддерживаем перерегистрацию ТВ и радио, журналов и газет в Минюсте", – сказал чиновник.

Не исключено, что и президент КР Садыр Жапаров также согласился с подобного рода претензиями, на то они и общественные обсуждения, и по этой причине отозвал закон, но то, что он рано или поздно будет принят, даже несмотря на сопротивление прозападных СМИ, не вызывает никакого сомнения. В свете того, что информация в мире стала серьезным инструментом влияния, впрочем, как и всегда, особенно, это касается Кыргызстана, пережившего три революции, то принятие нового закона о СМИ лишь вопрос времени.

С этим мнением согласен и общественный деятель и глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов:

"Информационная безопасность в свете прошедших событий в стране важна и актуальна. Это здравый смысл и вопрос стоит уже о существовании нашего государства. И если власти страны, вдруг, перестанут это понимать, то последствия будут очевидны. Тем более, все мы знаем, что в Кыргызстане были случаи, когда отдельные интернет-издания работали во вред государственной безопасности. Поэтому этот закон нужен, хотя бы для того, чтобы мы могли пресечь работу тех СМИ, которые работают в интересах своих западных доноров, но только не нашей страны", - сказал он.

Кстати, президент КР Садыр Жапаров на встрече с руководителями СМИ призвал некоторые издания, которые финансируются из-за границы, не забывать о своей родине.

"Я понимаю, что ваши иностранные работодатели дают вам указания, что писать и что освещать, но все-таки не забывайте, что вы кыргызстанцы. Вы же пишите только один негатив. Соответственно, у некоторых ваших читателей складывается впечатление, что в нашей стране все плохо, но ведь это не так. Есть ведь и немалые достижения, но вы почему-то об этом не пишите", - заявил глава государства.

Источник: ВЭС24