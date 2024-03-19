ГКНБ задержан первый замакима Кочкорского района

По факту дачи взятки сотруднику ГКНБ задержаны первый заместитель акима Б.Т.А. и главный специалист С.Б.А. Кочкорской районной госадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ГКНБ в ходе проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий были выявлены факты несоблюдения требований нормативно-правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики со стороны ответственных работников Кочкорской районной государственной администрации при исполнении своих служебных обязанностей.

"После обнаружения указанных нарушений сотруднику ГКНБ КР со стороны первого заместителя главы (акима) Кочкорской РГА Б.Т.А. и главного специалиста С.Б.А. были предложены денежные средства в размере 30 тысячи сомов за сокрытие выявленных нарушений, которые могли повлечь к отстранению от занимаемой должности.

В результате проведения соответствующих следственно-оперативных мероприятий рамках данного уголовного дела был зафиксирован факт дачи взятки в размере 30 тыс. сомов сотруднику ГКНБ КР посредством начисления денежных средств на электронный счет "Mbank". Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности других работников Кочкорской РГА к совершению данного преступления".