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Налоговую декларацию сдали более 370 тысяч налогоплательщиков

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На 18 марта количество налогоплательщиков, подавших единую налоговую декларацию, составило 370 тыс. Об этом сообщает пресс-служба ГНС. По ее данным, 110 человек, из которых 363 тыс. 95 налогоплательщиков предпочли представить свои декларации в электронном виде.

В том числе декларацию представили 32 тыс. 812 юридических лиц, 76 тыс. 41 индивидуальный предприниматель, 209 тыс. 515 физических лиц, а также 51 тыс. 742 государственных и муниципальных служащих.

Налоговая служба призывает налогоплательщиков представить налоговую декларацию заблаговременно, не откладывая это обязательство на крайний срок.

Напомним, до 1 апреля ЕНД обязаны представить организации и государственные и муниципальные служащие.

До 1 мая налоговую декларацию обязаны подать:

- индивидуальные предприниматели, в том числе работающие по патенту;

– физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое имущество и земельный участок (кроме приусадебных участков);

– крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица;

– сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении государственного органа или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;

– сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия, не являющиеся государственными или муниципальными служащими;

– граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях;

– физическое лицо, приобретавшее в течение года имущество на сумму свыше 300 тыс. сомов.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.


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URL: https://www.vb.kg/435911
Теги:
декларация, налоги в Кыргызстане
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