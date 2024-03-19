Президент опроверг мнение, что он выступает против даавата

Президент КР Садыр Жапаров опроверг мнение некоторых пользователей интернета, что он выступает против даавата в Кыргызстане. Об этом он заявил в интервью ИА "Кабар".

По его словам, некоторые граждане не смогли найти никаких упущений в его деятельности, и поэтому исказили его слова про даават.

"Когда я принимал муфтия, я предложил обратить внимание на одежду проповедников. Вместо того, чтобы перенимать традиции других стран, следует опираться на собственные национальные традиции, и отправлять на даават как минимум проповедников, окончивших медресе или исламские университеты. Почему? Я часто принимаю людей со всех регионов страны. В прошлом я встретился с одним учителем. Он говорил об этих проповедниках. "Несколько человек пришли в наше село проводить даават. Они были одеты в балахоны, одежда у них была грязная, образование - 11 классов, а борода до пояса. Я сам учитель. Много лет работал директором школы, и мои познания в религии превосходят их. И они будут поучать меня?", - спросил он. "Я пристыдил их. Было бы хорошо, если бы вы обратили внимание на этот вопрос. Наблюдая за этим, некоторые граждане, которые придерживаются другой религии, ненавидят нашу религию", - сказал он.

Я тоже нахожу его слова уместными. Поэтому на встрече с муфтием мы говорили на эту тему. Я поддерживаю даават. Я сын молдо, ажы. Даават (проповедь) никому не вредит. Я лично видел, как многие наши граждане, начиная с 90-х годов, пошли по правильному пути после даавата.

Было бы хорошо, если бы мы могли отправлять на даават тех, кто опрятно одет, с аккуратно подстриженной бородой, обладателей знаний, готовых ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть.

Тогда наши люди будут верить проповедникам, внимательно слушать и следовать за ними. Муфтий также поддержал это мнение. В прошлом улемы (дааватчы) не только преподавали религию, но и науку, включая различные языки.

Именно эти вопросы и обсуждались. Давайте пойдём путём древних улемов, разъясняя, чтобы религия шла наряду с образованием и наукой", - заявил президент.