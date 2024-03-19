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Президент про Мелиса Аспекова: У меня нет времени реагировать на лжецов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" прокомментировал письмо заключенного гражданина Мелиса Аспекова.

"Я думаю, таким мошенникам отвечать излишне. У меня нет времени реагировать на скользких лжецов", - заявил глава государства.

Ранее в социальных сетях появилось письмо Мелиса Аспекова, в котором он написал, что во время октябрьских событий Садыр Жапаров получил 3 млн долларов США от Райыма Матраимова.

Напомним, в марте текущего года Аспеков был приговорен к 7 годам колонии строгого режима по статье "Подготовка к массовым беспорядкам".

Стоит отметить, что это не первое уголовное дело Мелиса Аспекова. В январе 2021 года ГКНБ было возбуждено уголовное дело в отношении Мелиса Аспекова и Улана Джураева по факту вымогательства и мошенничества в особо крупном размере, после чего последние были задержаны.

Через год Аспеков был приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его выпустили из колонии 23 мая 2023 года по указу президента "О помиловании осужденных".


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URL: https://www.vb.kg/435916
Теги:
Садыр Жапаров, Мелис Аспеков, Кыргызстан
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