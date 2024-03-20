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Во Франции будут штрафовать за быстрое производство модной одежды

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Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект, предусматривающий штрафы за сверхбыстрое производство модной продукции, передает СМИ со ссылкой на BOF.

В первую очередь это относится к компаниям, вроде Shein. По данным издания, власти стремятся компенсировать негативное воздействие на окружающую среду. По законопроекту предусмотрено постепенное повышение штрафов до 10 евро за каждый отдельный предмет одежды к 2030 году, а также запрет на рекламу такой продукции.

Голосующие единогласно одобрили проект, который будет направлен в сенат для дальнейшего рассмотрения и принятия в качестве закона.


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URL: https://www.vb.kg/435917
Теги:
мода, Франция
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