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В Казахстане хотят запретить давать в долг без обоюдного согласия супругов

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Запретить выдачу кредитов физическим лицам без согласия супруга или супруги предлагают в Казахстане. Об этом сообщил первый заместитель председателя агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов.

Предложение получило одобрение министерства юстиции. Депутаты мажилиса также единогласно поддержали предложение выдачи кредита банками и микрофинансовыми организациями только при наличии письменного согласия супруги/супруга заемщика.

"Одним из фактов нынешний закредитованности граждан Казахстана является лудомания. Люди имеют склонность получать доходы за счет ставок в казино. В отдельных случаях они используют также кредиты банков. Другие случаи (имеются – КазТАГ), когда также один из супругов берет кредиты и в дальнейшем этот кредит становится бременем для семейного бюджета", - сказал Абдрахманов, выступая в ходе рассмотрения поправок в законодательство по кредитованию в мажилиск.

По его словам, чтобы сократить количество таких неосознанных, ненужных кредитов поддерживается требование предоставлять банковские займы физическому лицу с согласия супруга или супруги, сообщает КазТАГ.

"Предлагается нормативным актом агентства определить минимальную сумму кредита, по которому необходимо получение согласия супруга или супруги", - сказал Абдрахманов.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/435920
Теги:
Казахстан, кредит
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