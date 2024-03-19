В Кыргызстане в мае повысят тарифы на электроэнергию

Кабинет министров планирует провести корректировку тарифов на электроэнергию уже в мае. Соответствующий проект постановления вынесли на общественное обсуждение.

Согласно документу, целью и задачей данного проекта постановления является надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей электрической энергии в условиях дефицита, а также обеспечение возмещения расходов электроснабжающих организаций.

Постановлением кабинета министров от 30 сентября 2021 года № 192 утверждена Среднесрочная тарифная политика КР на электрическую энергию на 2021-2025 годы (далее-ССТП).

Указанная тарифная политика предусматривает установление тарифов для всех групп потребителей до 2025 года с ежегодной корректировкой на уровень инфляции.

Необходимо отметить, что корректировка тарифов в соответствии с ССТП предусмотрена с 1 июня 2024 года.

В целях получения дополнительных денежных средств на покрытие дефицита денежных средств в энергосекторе проектом предлагается перенести срок корректировки тарифов на электрическую энергию с 1 июня 2024 года на 1 мая 2024 года.

Источник: Кабар