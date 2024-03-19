Камчыбек Ташиев встретился с представителями ФИФА

Сегодня, 19 марта, Президент Кыргызского футбольного союза Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич встретился с представителями ФИФА: региональным техническим директором Гайозом Дарсазде и специалистом по повышению эффективности Ричардом Алленом. Об этом сообщает КФС.

Целью встречи стало обсуждение планов развития футбола в стране. Гости представили цели ФИФА по глобальному развитию футбола. Они также выразили готовность оказать содействие в развитии футбола в Кыргызстане. В частности, Ричард Аллен предложил варианты усовершенствования системы выявления талантов.

Президент КФС поделился планами по улучшению инфраструктуры и развитию клубов, академий, а также сборных команд, выразив при этом благодарность ФИФА за всестороннюю поддержку.

Гайоз Дарсазде подчеркнул важность проекта ФИФА по развитию талантов (FIFA Talent Development Scheme), а также выразил мнение о необходимости продолжения данного проекта в Кыргызстане. Пилот проекта TDS, в рамках которого испанский тренер Даниэл Лимонес тренирует юношей, которые составляют костяк юношеских команд до 15 лет был успешно реализован КФС в прошлом году, после чего ФИФА одобрила его пролонгацию.