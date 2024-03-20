Прокуратура вернула госшколу в Иссык-Ате, которая использовалась как мечеть

Прокуратурой Иссык-Атинского района проведена проверка, в ходе которой установлено, что в результате незаконных действий должностных лиц Кантской районной государственной администрации (ныне - Иссык-Атинская районная государственная администрация) и Бирдикского айыл окмоту бывшее здание школы и прилегающий земельный участок в селе Бирдик были незаконно переданы в частную собственность для использования в целях, не связанных с учебно-воспитательной деятельностью, а именно, в качестве мечети. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуртуры.

По результатам проверки прокуратурой района в Иссык-Атинскую районную государственную администрацию внесено представление об устранении нарушений нормативного правового акта, по итогам рассмотрения которого здание школы с прилегающим земельным участком площадью 709 кв.м. оценочной стоимостью 22 млн 84 тыс. сомов возвращено в собственность государства для последующего использования его в образовательных целях.