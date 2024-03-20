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Фабрика "Zilan Eversun Textile" будет выпускать полотна из полиэстера"

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Текстильная фабрика "Zilan Eversun Textile", которая ведет реализацию двух инвестиционных проектов в городе Кара-Балта, запускает реализацию одного из проектов, который будет специализироваться на изготовлении текстильных полотен из полиэстера и активно готовится к запуску своей производственной деятельности. Об этом на своей странице в соцсети сообщил директор Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики (НАИ КР) Талантбек Иманов.

"Основные строительные работы на фабрике завершены на 98%, полностью произведена установка и наладка импортного технологического оборудования, которое позволит выпускать продукцию высокого качества, 80% которой будет реализовываться на экспорт и 20% на рынке страны. На начальном этапе фабрика планирует выпускать до 30 тонн полотна из полиэстера в день.

Полная реализация этого проекта создаст дополнительно 600 рабочих мест из числа жителей города Кара-Балты. Важно отметить и тот факт, что уже сегодня более 100 человек проходят обучение, чтобы в последующем работать на фабрике.

Предприятие станет уникальным в своей отрасли, так как обеспечит практически безотходное производство.

Хочу отметить, что Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и дальше готово оказывать активное содействие Zilan Eversun Textile на всех этапах запуска предприятия, и я верю, что предприятие внесет значительный вклад в развитие текстильной промышленности в Кыргызской Республике".


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URL: https://www.vb.kg/435933
Теги:
инвестиции, Кара-Балта, промышленность
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