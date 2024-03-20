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В Бишкеке прошел фестиваль по дзюдо

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В Бишкеке состоялся фестиваль по дзюдо среди младших юношей и девочек 2010-2011 г.р., мальчиков и девочек 2012-2013 г.р., посвященный празднованию Нооруза. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в церемонии открытия приняли участие директор департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек Жоомарт Шамканов и вице-президент Национальной федерации дзюдо КР по городу Бишкек Ли Владимир.

Отметим, соревнования прошли 16-17 марта с участием 400 спортсменов.

По итогам турнира среди младших юношей 2010-2011 года рождения победителями стали:

в весовой категории 35 кг:

Чоробаев Билал – 1 место;

Тулинов Ариет – 2 место;

Солтобеков Эмил – 3 место;

Жеентаев Нурсултан – 3 место.

в весовой категории 38 кг:

Полетаев Иван – 1 место;

Какалов Сарихан – 2 место;

Багланов Даврон – 3 место;

Азизбеков Элдар – 3 место.

в весовой категории 42 кг:

Уланов Кабылбек – 1 место;

Ишеналиев Сыймык – 2 место;

Жеенбеков Мелисбек – 3 место;

Жумагулов Атай – 3 место.

Среди девочек 2012-2013 года рождения:

в весовой категории 24 кг:

Нурматова Аделина – 1 место;

Сабырова Алтынай – 2 место;

Алманбетова Амелия – 3 место;

Токтогулова Карлыгач – 3 место.

в весовой категории 28 кг:

Каныбекова Айдан – 1 место;

Кочорова Айсанат – 2 место;

Ниязбекова Айгерим – 3 место;

Шишмарева Арина – 3 место.

в весовой категории 32 кг:

Эркегулова Аэлита – 1 место;

Маркина Виктория – 2 место;

Каныбекова Анеля – 3 место;

Темиркулова Асенат – 3 место.


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URL: https://www.vb.kg/435936
Теги:
дзюдо, Бишкек
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