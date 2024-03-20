В Бишкеке прошел фестиваль по дзюдо

В Бишкеке состоялся фестиваль по дзюдо среди младших юношей и девочек 2010-2011 г.р., мальчиков и девочек 2012-2013 г.р., посвященный празднованию Нооруза. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, в церемонии открытия приняли участие директор департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек Жоомарт Шамканов и вице-президент Национальной федерации дзюдо КР по городу Бишкек Ли Владимир.
Отметим, соревнования прошли 16-17 марта с участием 400 спортсменов.
По итогам турнира среди младших юношей 2010-2011 года рождения победителями стали:
в весовой категории 35 кг:
Чоробаев Билал – 1 место;
Тулинов Ариет – 2 место;
Солтобеков Эмил – 3 место;
Жеентаев Нурсултан – 3 место.
в весовой категории 38 кг:
Полетаев Иван – 1 место;
Какалов Сарихан – 2 место;
Багланов Даврон – 3 место;
Азизбеков Элдар – 3 место.
в весовой категории 42 кг:
Уланов Кабылбек – 1 место;
Ишеналиев Сыймык – 2 место;
Жеенбеков Мелисбек – 3 место;
Жумагулов Атай – 3 место.
Среди девочек 2012-2013 года рождения:
в весовой категории 24 кг:
Нурматова Аделина – 1 место;
Сабырова Алтынай – 2 место;
Алманбетова Амелия – 3 место;
Токтогулова Карлыгач – 3 место.
в весовой категории 28 кг:
Каныбекова Айдан – 1 место;
Кочорова Айсанат – 2 место;
Ниязбекова Айгерим – 3 место;
Шишмарева Арина – 3 место.
в весовой категории 32 кг:
Эркегулова Аэлита – 1 место;
Маркина Виктория – 2 место;
Каныбекова Анеля – 3 место;
Темиркулова Асенат – 3 место.