Наблюдатели от КР высказались по проведению выборов президента РФ

Наблюдатели на выборах Президента от Кыргызстана отметили высокую явку избирателей.

"Организованность и твёрдое желание сделать свой выбор заслуживает абсолютного уважения. Многие граждане РФ, чтобы проголосовать, пришли на избирательный участок в Посольство России в Бишкеке за несколько часов до его открытия", - сообщил Глава миссии Международных наблюдателей от МОО "Люди Мира" Алишер Ташматов.

Он отметил, что огромные очереди избирателей растянулась на сотни метров, при этом плотно заняв весь тротуар.

"Это говорит, что к выборам граждане РФ отнеслись очень ответственно и серьёзно. На избирательном участке наблюдателями МОО "Люди Мира" не было зафиксировано абсолютно никаких нарушений избирательного права. Выборы проходили в полном соответствии с Конституцией РФ и законодательством о выборах. Очень дружелюбная и добрая атмосфера. И что я хочу отметить - был интернациональный и многоконфессиональный состав избирателей, а 95% избиратели на выборы пришли с улыбкой и в праздничном настроении. Проголосовать смогли все, кто пришёл в этот день на выборы. Особенно впечатляющее было завершение работы УИК, когда весь состав отработавший целый день начиная с самого открытия УИК, проявили настоящий профессионализм и единство. Стометровую очередь, которая никак не завершалась из-за того, что новые избиратели продолжали подходить к УИК, чтобы проголосовать вплоть до самого закрытия избирательного участка", - поделился Ташматов.

Он подчеркнул, что такой сплоченной и слаженной команды УИК при Посольстве РФ в КР Международные наблюдатели МОО "Люди Мира" на выборах увидели впервые.

"Хочу отметить высокий уровень готовности самого избирательного участка для голосования, а также профессиональную работу с избирателями всех членов УИК. Вежливые, дружные, очень внимательные, к каждому избирателю был индивидуальный и грамотный подход. Важную роль во время избирательного процесса было уделено высокому уровню безопасности избирателей, членов УИК, иностранных наблюдателей, а также всего избирательного участка. До начала выборов прошла информация, что возможны провокации и кибератаки. В связи с этим были усилены меры безопасности внутри УИК, а также по внешнему периметру Посольства РФ в КР, был полностью под контролем сотрудников МВД Кыргызстана, которые не мешали избирателям исполнять свой гражданский долг и в то же время не допустили абсолютно никаких нарушений общественного порядка и провокаций в день голосования", - уверен Ташматов.

В целом выборы Президента РФ прошли на высочайшем уровне - демократично, открыто и прозрачно, в полном соответствии с Конституцией РФ, избирательным правом и законодательством РФ, абсолютно в соответствии всем международным требованиям и стандартам по выборам.

"Важно отметить эффективность проведения электронного голосования. Это абсолютно прогрессивный и инновационный подход к голосованию. А с учётом, что избирательный процесс продлился три дня, у каждого гражданина РФ появилось больше вариантов и возможности для исполнения своего гражданского долга", - заключил Алишер Ташматов.

Напомним, выборы глава РФ проходили с 15 по 17 марта. По результатам избирательного процесса большее количество голосов набрал Владимир Путин.