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Разыгранная детьми сцена гибели Исмаилбека Таранчиева впечатлила зрителей

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- Светлана Лаптева
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18 марта исполнилось 80 лет со дня совершения подвига во время ВОВ экипажем штурмовика Ил-2 Исмаилбекем Таранчиевым и Алексеем Ткачевым. Напомним, в этот день 1944 года на высоте 100 метров их самолет был подбит гитлеровцами. Таранчиев направил горящий самолет в гущу вражеских танков и погиб вместе со стрелком Ткачевым.

В Кыргызстане всегда помнят подвиг своего земляка. Как и в прошлые годы в этот день в школе села Беш-Кунгей, где родился и вырос Исмаилбек Таранчиев дети вспомнили о подвиге двух друзей: кыргыза Исмаилбека Таранчиева и русского парня из села Шуклино Смоленской области Алексея Ткачева. На момент подвига им на двоих было 40 лет - 19 и 21 лет. Потом ученики по традиции возложили цветы к самолету с портретами и бюстами героев-односельчан, участвовавших в ВОВ.

На сцене школьного актового зала в Беш-Кунгее каждый год разыгрывается сцена гибели Исмаилбека и Алексея. В документах сохранились записи радиообщения последнего боя. Так вот каждый год делается модель корпуса Ил-2, и кто-то из ребят играет роль командира, кто-то стрелка. Уже в подбитой машине, объятой огнем, Исмаилбек Таранчиев, возможно раненный, уговаривает прыгать Алексея, а тот кричит, что своего друга он не бросит. Мальчишки выкрикивают последние фразы на пределе высоты напряжения, и в это мгновенье словно сдвигаются времена. Все уже видят не звезды на картонке, а как герои вместе идут на таран. И вы же понимаете, что кто хотя бы раз побывал в этой роли, или сидел в этом школьном зале, то он уже дал клятву.

А еще дети вспомнили о том, что на малую родину стрелка Алексея Ткачева из Кыргызстана была отвезена мемориальная плита, к которой также приезжали родственники Исмаилбека Таранчиева и другие наши земляки, чтобы помолиться за обоих. Ведь село Шуклино сгорело дотла, и родных у него не осталось.

- Мы считаем его нашим родственником, - говорят родные Исмаилбека Таранчиева. - Он наш. Мы хотим, чтобы дети наших стран дружили. Школы наши Побратимы памяти, и дети должны ездить друг другу в гости. К примеру, чтобы из ребят Смоленской области в наши горы сводить, а наших там можно по грибы да на речку. Важно, чтобы учителя истории в школах рассказывали всем поколениям об этих героях. Не надо стесняться своей истории и нужно говорить об этом открыто. А так сносят памятники нашим солдатам, а все молчат, никто не возмущается, Где ноты протеста, где митинги в защиту памяти сотен тысяч наших солдат?

По словам родных Таранчиева, по инициативе Аламединского района в селе Пригородное запланирован и уже строится парк имени Исмаилбека Таранчиева, но денег на его завершение не хватало.

"А тут еще и село к столице отошло, и как теперь решат судьбу сквера? Кто гарантирует, что у кого-то нет планов на пустой, незастроенной территории элитки построить? Может неспроста строительство приостановлено? Чтобы кто-то из новых депутатов, из управляющего корпуса мэрии не подмахнул "по незнанию" какую-то бумагу, хотелось бы напомнить", - сетуют они.

Для справки: Таранчиев Исмаилбек - лётчик 566-го штурмового авиационного полка 277-й штурмовой авиационной дивизии 13-й воздушной армии Ленинградского фронта, младший лейтенант. Он родился 6 апреля 1923 года в посёлке Башкунгей Аламудунского района в крестьянской семье. Кыргыз. Окончил 8 классов. Занимался во Фрунзенском аэроклубе.

В Красной Армии с июня 1941 года. В 1943 году окончил 3-ю Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. В боях Великой Отечественной войны с января 1944 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. К 18 марта 1944 года произвёл на самолёте "Ил-2" тридцать пять успешных боевых вылетов на штурмовку оборонительных сооружений, техники, живой силы, железных дорог, аэродромов и других вражеских объектов.

Ткачёв Алексей Иванович - Воздушный стрелок 566-го штурмового авиационного полка, Младший сержант. Родился в 1925 году в деревне Шуклино, Ярцевского района, Смоленской области.Член ВЛКСМ с 1942 года.

18 марта 1944 года на штурмовку колонны противника в районе Нарвы вылетели четыре Ил-2 во главе с лейтенантом Н. Юрьевым.

Один самолет пилотировал младший лейтенант Таранчиев. Приблизившись к цели на высоте 100 м, летчики заметили колонну вражеских танков и с ходу пошли в атаку. Гитлеровцы огнем зениток и крупнокалиберных пулеметов стремились отразить нападение штурмовиков. Но это не остановило их - за первым заходом последовал второй. И тут в самолет Таранчиева попал снаряд. Из пробитого бака стало выбивать горючее, плоскость машины загорелась. Летчики звена видели, как пылающий Ил, стреляя из всех пушек, устремился в огненном пике на фашистские танки. Затем последовал сильный взрыв, уничтоживший 5 вражеских танков и 3 бензозаправщика.

К званию Героя Советского Союза Исмаилбек Таранчиев был представлен в марте 1944 года. Но лишь спустя 47 лет Указом Президента СССР от 5 мая 1991 года "за мужество и отвагу, проявленные в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", младшему лейтенанту Таранчиеву Исмаилбеку посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Родственникам Героя были вручены орден Ленина и медаль "Золотая Звезда" (№ 11648).

Алексей Ткачёв не награжден.


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URL: https://www.vb.kg/435945
Теги:
ВОВ, герой, Кыргызстан
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