На месте гибели летчиков Таранчиева и Ткачева в Эстонии теперь пустота

18 марта 1944 года Исмаилбек Таранчиев и Алексей Ткачев направили свой Ил-2, подбитый при выполнении боевого задания, в место скопления гитлеровской техники.

На этом месте в Эстонии был установлен камень с табличкой, напоминающей о подвиге самопожертвования летчиков-штурмовиков. Камень был установлен примерно в том месте, где шла колонна техники фашистов, и куда врезался пылающий самолет. Теперь на этом месте пустота - даже упоминание о тех, кто дрался с фашистами, и ценой собственной жизни приближал Победу над коричневой чумой - страшит тех, кто переписывает историю. Даже мертвых их продолжают бояться.