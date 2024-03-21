Погода
$ 89.45 - 89.87
€ 97.10 - 98.10

На месте гибели летчиков Таранчиева и Ткачева в Эстонии теперь пустота

175  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

18 марта 1944 года Исмаилбек Таранчиев и Алексей Ткачев направили свой Ил-2, подбитый при выполнении боевого задания, в место скопления гитлеровской техники.

На этом месте в Эстонии был установлен камень с табличкой, напоминающей о подвиге самопожертвования летчиков-штурмовиков. Камень был установлен примерно в том месте, где шла колонна техники фашистов, и куда врезался пылающий самолет. Теперь на этом месте пустота - даже упоминание о тех, кто дрался с фашистами, и ценой собственной жизни приближал Победу над коричневой чумой - страшит тех, кто переписывает историю. Даже мертвых их продолжают бояться.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435946
Теги:
ВОВ, Эстония, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  