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Продавцы Wildberries могут сертифицировать свои товары в Кыргызстане

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Для продавцов Кыргызстана, пользующихся услугами маркетплейса Wildberries, появилось возможность сертифицировать и декларировать свою продукцию о соответствии товаров в Кыргызстане.

Маркетплейс Wildberries успешно интегрировался с государственной информационной системой Кыргызской Республики "TULPAR-SYSTEM".

Интеграция упрощает процесс проверки. Достаточно ввести код сертификата в карточке товара и получить подтверждение. После этого в карточке на Wildberries появится знак "Товар проверен".

Подтверждение доступно продавцам из Кыргызстана и продавцам с документами на товары, выданными в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/435948
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