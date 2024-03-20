Продавцы Wildberries могут сертифицировать свои товары в Кыргызстане

Для продавцов Кыргызстана, пользующихся услугами маркетплейса Wildberries, появилось возможность сертифицировать и декларировать свою продукцию о соответствии товаров в Кыргызстане.

Маркетплейс Wildberries успешно интегрировался с государственной информационной системой Кыргызской Республики "TULPAR-SYSTEM".

Интеграция упрощает процесс проверки. Достаточно ввести код сертификата в карточке товара и получить подтверждение. После этого в карточке на Wildberries появится знак "Товар проверен".

Подтверждение доступно продавцам из Кыргызстана и продавцам с документами на товары, выданными в Кыргызстане.