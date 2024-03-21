Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с праздником Нооруз

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 21 марта, на Центральной площади "Ала-Тоо" выступил с поздравительной речью на праздничном мероприятии по случаю Нооруза.

В своем выступлении глава государства отметил:

(свободный перевод)

"Дорогие кыргызстанцы!

Уважаемые соотечественники!

Мы - народ, который никогда не предает забвению свое прошлое и с уважением относится к многовековому наследию. Наши предки с волнением ждали прихода весны – начала возрождения и обновления. После изнурительной зимы, когда природа начинает оживать под лучами солнца, мы с вами празднуем этот прекрасный весенний праздник – Нооруз.

От всей души поздравляю соотечественников с днем, знаменующем новые надежды и стремления. На протяжении месяца вы проращивали пшеницу, до рассвета готовили сумолок и просили у Создателя благословения. Пусть они будут услышаны и приняты.

Желаю каждому кыргызстанцу, чтобы этот год стал годом успехов, больших достижений, единства и экономического роста нашей страны.

Праздник Нооруз, имеющий многовековую историю, с древних времен является общим праздником для многих народов Ближнего Востока и Центральной Азии. Неспроста, учитывая его бесценное наследие в 2009 году, этот праздник был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО!

Со дня обретения независимости Кыргызстана празднование Нооруза сопровождается традиционными обрядами и национальными играми.

Можно утверждать, что этот праздник, прославляющий неразрывное единство природы и человека, возделывающего землю, имеет высокое значение и является священным. Наступление весны очень важно для кыргызского народа, с древних времен живущего в тесной связи с природой.

В нашей стране еще до начала весны начинается посевная работа, направленная на обеспечение продовольственной безопасности. В начале года мы ответственно подошли к рассмотрению вопроса водоснабжения как основного условия повышения урожайности в сельском хозяйстве.

Мы отмечаем этот весенний день с твердой уверенностью, что мы поставили перед собой высокие цели и задачи по развитию страны и улучшению жизни нашего народа.

В прошлом году мы предприняли меры по очистке оросительных каналов в стране. В этом году восстанавливаем БДР и БСР и строим новые объекты ирригации. При этом мы намерены сосредоточиться на ремонте ирригационных сооружений и строительстве системы обеспечения сел чистой водой.

Мы живем во время резких климатических изменений и наблюдаем как дефицит воды становится все более ощутимым. Однако наши предки давно определили ценность воды словами: "Тот, кто уважает воду, становится великим, а тот, кто злоупотребляет водой – бедным". Именно поэтому мы максимально экономно и правильно используем водные и энергетические ресурсы, которые являются главным природным богатством нашей страны.

В нашей стране, стоящей у истоков воды в Центральной Азии, в этом году ожидаются большие результаты по увеличению мощности гидроэлектростанций и модернизации.

Даст Бог, что в ближайшее время мы запустим малую ГЭС "Бала-Саруу". В этом году проект строительства ГЭС "Камбар-Ата-1", имеющий большое значение не только для Кыргызстана, но и для соседних стран, будет сопровождаться конкретными мероприятиями.

Как вам известно, если мы построим эту ГЭС, экономический потенциал Кыргызстана значительно увеличится в рамках международного проекта "CASA-1000".

Льготы нашей инвестиционной политики, в том числе налоговые, создали благоприятные условия для привлечения инвесторов в Кыргызстан. В качестве примера можно привести проект создания совместного кыргызско-китайского предприятия по сборке автомобилей и их международной реализации.

Наряду с этими важнейшими масштабными проектами мы не оставляли без внимания и вопросы, поднятые нашим народом.

В результате административно-территориальной реформы, которая была успешно реализована в качестве пилотного проекта в Тюпском районе и Нарынской области в прошлом году, мы полны решимости провести аналогичную консолидирующую реформу и в других регионах. Такие шаги были предприняты с учетом международного опыта.

После того как решение о проведении реформы принято, мы должны ее завершить. Нам нужно следовать мировым трендам, строить больше крупных городов, нужно двигаться в сторону развития. Кроме того, все активнее развивается цифровизация всей системы государственных услуг, предоставляемых населению.

Как известно, с реализацией нацпроекта "Тундук" резко возросла эффективность государственного управления, а его влияние приводит к снижению коррупции. Благодаря таким и другим мероприятиям наши усилия по обеспечению благополучия народа начали приносить плоды.

Об этом свидетельствует тот факт, что Кыргызстан вошел в число высокоразвитых стран согласно Индексу человеческого развития, публикуемому ООН. Мы не остановимся на достигнутом и продолжим постепенное движение вперед.

Уважаемые соотечественники!

Образование играет огромную роль в изменении мира и развития личности. Отрадно, что растет число граждан, которые признают образование главной ценностью в нашей стране и вкладывают все свои инвестиции в образование детей.

Мы начали уделять внимание школам, которые закладывают основу образования. Если ранее мы придавали значение обновлению школьных зданий и повышению зарплат учителей, то теперь также будем акцентировать внимание и на качество школьных программ и учебников.

Мы должны открыто заявить, что прежняя учебная программа уже не соответствует запросам нынешнего поколения. Для достижения наших амбициозных целей необходимо в разы расширить образовательные возможности нашей молодежи.

В связи с этим, мы будем уделять самое пристальное внимание предложенному Министерством образования и науки страны проекту новой государственной программы "Алтын Казык". Этот вопрос всегда будет одним из приоритетных!

Дорогие кыргызстанцы!

Народная мудрость гласит: "Без истории нет народа". Отечественные ученые усердно изучают и исследуют нашу богатую, величественную и значимую историю, простирающуюся на 30 веков. Они стремятся подтвердить ее архивными документами, вне зависимости от места нахождения этих материалов. Данный процесс идет своим чередом.

Вы знаете, что я подписал Указ о праздновании 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области. В этом году мы собираемся отдать должное нашей столетней славной истории, отметив великие достижения предков. В честь этого юбилея планируется открытие 100 крупных объектов по всей стране. Если все сложится как задумано, стремление осуществится, и мы сможем достойно почтить великий путь, пройденный нашими предками.

Молодое поколение должно хорошо знать, что кыргызский народ, переживший в начале XX века трагические события, а после Уркуна, испытав различные сопротивления и жестокие сражения, укрепившись, нарастив свой интеллектуальный кругозор, познания и научные достижения, настойчивыми усилиями основателей государства создал Кара-Кыргызскую автономную область.

Дорогие соотечественники!

Если мы будем относиться с уважением к своему прошлому, и будущее наше будет ясным. Как гласит мудрая пословица: "Родина – это не только наследие, оставленное нашими предками, но и священная земля, заимствованная нами у будущих поколений".

Не забывайте, что независимость, государственность и национальная идентичность были выкованы кровью наших предков и жизнью наших отцов! Каждый кыргызстанец должен чувствовать это своим разумом и сердцем! Для этого необходимо, чтобы согласие всех кыргызстанцев было крепким, а единство – нерушимым. Я прошу этого у Создателя в сегодняшний священный праздник Нооруз.

Хочу процитировать великие строки старшего из семи аке - Мойт Аке:

"Есть согласие - есть и счастье.

У народа, живущего в согласии,

Даже в безлунную ночь небо светлое".

Пусть благо расцветает в нашей многонациональной стране, где ценится согласие и единство.

Как я уже упоминал в начале своего выступления, в праздник Нооруз, символизирующий неразрывную связь между природой и человеком, призываю упорно трудиться в любой сфере.

Без усилий трудно достичь цели. Весной, когда каждый день влияет на ход года, давайте с радостью трудиться, чтобы позже наслаждаться плодами нашего труда.

Вот сегодня мы собрались с вами под нашим озаренным солнцем тундуком на красном флаге, в честь великого национального праздника, чтобы выразить добрые пожелания.

Пусть этот год станет годом единства, процветания, благополучия и богатого урожая!

Счастливого праздника Нооруз!".

Источник: Кабар