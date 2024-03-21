Погода
$ 89.45 - 89.87
€ 97.10 - 98.10

Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с праздником Нооруз

219  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 21 марта, на Центральной площади "Ала-Тоо" выступил с поздравительной речью на праздничном мероприятии по случаю Нооруза.

В своем выступлении глава государства отметил:

(свободный перевод)

"Дорогие кыргызстанцы!

Уважаемые соотечественники!

Мы - народ, который никогда не предает забвению свое прошлое и с уважением относится к многовековому наследию. Наши предки с волнением ждали прихода весны – начала возрождения и обновления. После изнурительной зимы, когда природа начинает оживать под лучами солнца, мы с вами празднуем этот прекрасный весенний праздник – Нооруз.

От всей души поздравляю соотечественников с днем, знаменующем новые надежды и стремления. На протяжении месяца вы проращивали пшеницу, до рассвета готовили сумолок и просили у Создателя благословения. Пусть они будут услышаны и приняты.

Желаю каждому кыргызстанцу, чтобы этот год стал годом успехов, больших достижений, единства и экономического роста нашей страны.

Праздник Нооруз, имеющий многовековую историю, с древних времен является общим праздником для многих народов Ближнего Востока и Центральной Азии. Неспроста, учитывая его бесценное наследие в 2009 году, этот праздник был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО!

Со дня обретения независимости Кыргызстана празднование Нооруза сопровождается традиционными обрядами и национальными играми.

Можно утверждать, что этот праздник, прославляющий неразрывное единство природы и человека, возделывающего землю, имеет высокое значение и является священным. Наступление весны очень важно для кыргызского народа, с древних времен живущего в тесной связи с природой.

В нашей стране еще до начала весны начинается посевная работа, направленная на обеспечение продовольственной безопасности. В начале года мы ответственно подошли к рассмотрению вопроса водоснабжения как основного условия повышения урожайности в сельском хозяйстве.

Мы отмечаем этот весенний день с твердой уверенностью, что мы поставили перед собой высокие цели и задачи по развитию страны и улучшению жизни нашего народа.

В прошлом году мы предприняли меры по очистке оросительных каналов в стране. В этом году восстанавливаем БДР и БСР и строим новые объекты ирригации. При этом мы намерены сосредоточиться на ремонте ирригационных сооружений и строительстве системы обеспечения сел чистой водой.

Мы живем во время резких климатических изменений и наблюдаем как дефицит воды становится все более ощутимым. Однако наши предки давно определили ценность воды словами: "Тот, кто уважает воду, становится великим, а тот, кто злоупотребляет водой – бедным". Именно поэтому мы максимально экономно и правильно используем водные и энергетические ресурсы, которые являются главным природным богатством нашей страны.

В нашей стране, стоящей у истоков воды в Центральной Азии, в этом году ожидаются большие результаты по увеличению мощности гидроэлектростанций и модернизации.

Даст Бог, что в ближайшее время мы запустим малую ГЭС "Бала-Саруу". В этом году проект строительства ГЭС "Камбар-Ата-1", имеющий большое значение не только для Кыргызстана, но и для соседних стран, будет сопровождаться конкретными мероприятиями.

Как вам известно, если мы построим эту ГЭС, экономический потенциал Кыргызстана значительно увеличится в рамках международного проекта "CASA-1000".

Льготы нашей инвестиционной политики, в том числе налоговые, создали благоприятные условия для привлечения инвесторов в Кыргызстан. В качестве примера можно привести проект создания совместного кыргызско-китайского предприятия по сборке автомобилей и их международной реализации.

Наряду с этими важнейшими масштабными проектами мы не оставляли без внимания и вопросы, поднятые нашим народом.

В результате административно-территориальной реформы, которая была успешно реализована в качестве пилотного проекта в Тюпском районе и Нарынской области в прошлом году, мы полны решимости провести аналогичную консолидирующую реформу и в других регионах. Такие шаги были предприняты с учетом международного опыта.

После того как решение о проведении реформы принято, мы должны ее завершить. Нам нужно следовать мировым трендам, строить больше крупных городов, нужно двигаться в сторону развития. Кроме того, все активнее развивается цифровизация всей системы государственных услуг, предоставляемых населению.

Как известно, с реализацией нацпроекта "Тундук" резко возросла эффективность государственного управления, а его влияние приводит к снижению коррупции. Благодаря таким и другим мероприятиям наши усилия по обеспечению благополучия народа начали приносить плоды.

Об этом свидетельствует тот факт, что Кыргызстан вошел в число высокоразвитых стран согласно Индексу человеческого развития, публикуемому ООН. Мы не остановимся на достигнутом и продолжим постепенное движение вперед.

Уважаемые соотечественники!

Образование играет огромную роль в изменении мира и развития личности. Отрадно, что растет число граждан, которые признают образование главной ценностью в нашей стране и вкладывают все свои инвестиции в образование детей.

Мы начали уделять внимание школам, которые закладывают основу образования. Если ранее мы придавали значение обновлению школьных зданий и повышению зарплат учителей, то теперь также будем акцентировать внимание и на качество школьных программ и учебников.

Мы должны открыто заявить, что прежняя учебная программа уже не соответствует запросам нынешнего поколения. Для достижения наших амбициозных целей необходимо в разы расширить образовательные возможности нашей молодежи.

В связи с этим, мы будем уделять самое пристальное внимание предложенному Министерством образования и науки страны проекту новой государственной программы "Алтын Казык". Этот вопрос всегда будет одним из приоритетных!

Дорогие кыргызстанцы!

Народная мудрость гласит: "Без истории нет народа". Отечественные ученые усердно изучают и исследуют нашу богатую, величественную и значимую историю, простирающуюся на 30 веков. Они стремятся подтвердить ее архивными документами, вне зависимости от места нахождения этих материалов. Данный процесс идет своим чередом.

Вы знаете, что я подписал Указ о праздновании 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области. В этом году мы собираемся отдать должное нашей столетней славной истории, отметив великие достижения предков. В честь этого юбилея планируется открытие 100 крупных объектов по всей стране. Если все сложится как задумано, стремление осуществится, и мы сможем достойно почтить великий путь, пройденный нашими предками.

Молодое поколение должно хорошо знать, что кыргызский народ, переживший в начале XX века трагические события, а после Уркуна, испытав различные сопротивления и жестокие сражения, укрепившись, нарастив свой интеллектуальный кругозор, познания и научные достижения, настойчивыми усилиями основателей государства создал Кара-Кыргызскую автономную область.

Дорогие соотечественники!

Если мы будем относиться с уважением к своему прошлому, и будущее наше будет ясным. Как гласит мудрая пословица: "Родина – это не только наследие, оставленное нашими предками, но и священная земля, заимствованная нами у будущих поколений".

Не забывайте, что независимость, государственность и национальная идентичность были выкованы кровью наших предков и жизнью наших отцов! Каждый кыргызстанец должен чувствовать это своим разумом и сердцем! Для этого необходимо, чтобы согласие всех кыргызстанцев было крепким, а единство – нерушимым. Я прошу этого у Создателя в сегодняшний священный праздник Нооруз.

Хочу процитировать великие строки старшего из семи аке - Мойт Аке:

"Есть согласие - есть и счастье.

У народа, живущего в согласии,

Даже в безлунную ночь небо светлое".

Пусть благо расцветает в нашей многонациональной стране, где ценится согласие и единство.

Как я уже упоминал в начале своего выступления, в праздник Нооруз, символизирующий неразрывную связь между природой и человеком, призываю упорно трудиться в любой сфере.

Без усилий трудно достичь цели. Весной, когда каждый день влияет на ход года, давайте с радостью трудиться, чтобы позже наслаждаться плодами нашего труда.

Вот сегодня мы собрались с вами под нашим озаренным солнцем тундуком на красном флаге, в честь великого национального праздника, чтобы выразить добрые пожелания.

Пусть этот год станет годом единства, процветания, благополучия и богатого урожая!

Счастливого праздника Нооруз!".

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435951
Теги:
Нооруз, праздник, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  