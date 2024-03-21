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Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового ипподрома "Аккула"

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 21 марта, заложил капсулу под строительство нового ипподрома "Аккула", расположенного в западной части Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, выступая перед собравшимися на месте строительства нового ипподрома, Садыр Жапаров с удовлетворением отметил, что рад приветствовать всех в день весеннего равноденствия – в праздник Нооруз по такому хорошему поводу.

Он подчеркнул, что здесь на новом ипподроме будут проводиться разные конные игры, такие как "ат-чабыш", "жорго салыш", "кок бору", "кыз куумай". Никто не может отрицать, что ипподром – это не просто место конных игр, а символ нашей национальной ценности, неотъемлемая часть наших традиций и великое наследие, оставленное предками.

Президент отметил, что это место сведёт вместе всех, кто увлечён лошадьми, кто желает ощутить наследие своих предков, чьи души проникались ездой верхом, и обогатить свой внутренний мир этим опытом.

Глава государства уверен, что современный ипподром будет культурно-спортивным центром, который удивит не только кыргызстанцев, но и иностранцев, повысит их интерес к верховым лошадям, грациозным иноходцам и скакунам, являющимися воплощением силы и свободы на четырёх стремительных ногах.

Таким образом, как подчеркнул Садыр Жапаров, ипподром станет не только центром спортивных мероприятий, но и местом, где горожане смогут насладиться отдыхом и восполнить свои силы. Планируется, что на ипподроме будет 10 000 мест для просмотра игр кок бору, а на главной арене - 20 000 мест. Бывший ипподром вмещал всего около 3000 человек, его площадь составляла 57 гектаров. Под новый ипподром выделяется более 200 гектаров земли.

Президент констатировал, что новый ипподром расположен в западной части столицы, таким образом, жители города не будут испытывать неудобств во время проведения масштабных мероприятий. Важно, чтобы ипподром не мешал горожанам и не влиял плохо на их повседневную жизнь.

Рассказывая о планах при строительстве ипподрома, Садыр Жапаров также отметил, что прочерчены схемы соревнований скакунов на 1600 метров и 2000 метров. Еще один важный аспект - здание ипподрома будет многофункциональным. Оно включает в себя торговый центр, гостиницу, магазин, кафе-ресторан – другими словами, предусмотрены все условия для круглогодичной работы комплекса. Были также учтены меры безопасности для посетителей конных игр.

Кроме того, он добавил, что в рамках проекта будут построены вспомогательные и хозяйственные постройки: сараи, цех, ветеринарная больница, карантинная зона и другие подобные объекты. Все это делается для развлечения любителей и гостей конного спорта нашей страны.

Глава государства выразил глубокую благодарность всем, кто внес свой вклад в создание и реализацию этого проекта.

В завершение Садыр Жапаров пожелал, чтобы этот ипподром, названный в честь скакуна нашего Манаса Великодушного – Аккула, стал источником вдохновения и достижений в конном спорте. Пусть здесь начнет процветать кыргызский конный спорт!

Далее президент продолжил наблюдать за финальными играми республиканского турнира по кок-бору в честь Нооруза.


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URL: https://www.vb.kg/435959
Теги:
Садыр Жапаров, строительство, Бишкек, ипподром
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