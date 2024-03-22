В Брянске двоих узбекистанцев осудили на 8 лет колонии за закладки

В российском городе Брянске осудили 24-летнего гражданина и 21-летнюю гражданку Узбекистана за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, передает корреспондент Podrobno.uz.

Отметим, что оба подсудимых получили от неустановленного соучастника наркотические вещества через интернет-месседжер и распределили их по тайникам в городе Домодедово Московской области, а после и в Бежицком районе Брянска.

Их преступная деятельность была обнаружена в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов.

Из незаконного оборота было изъято более 6 грамм наркотиков.

Суд признал подсудимых виновными и назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев. Молодой человек должен будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а девушка - в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.