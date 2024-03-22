Погода
$ 89.45 - 89.87
€ 97.10 - 98.10

В Брянске двоих узбекистанцев осудили на 8 лет колонии за закладки

149  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В российском городе Брянске осудили 24-летнего гражданина и 21-летнюю гражданку Узбекистана за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, передает корреспондент Podrobno.uz.

Отметим, что оба подсудимых получили от неустановленного соучастника наркотические вещества через интернет-месседжер и распределили их по тайникам в городе Домодедово Московской области, а после и в Бежицком районе Брянска.

Их преступная деятельность была обнаружена в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов.

Из незаконного оборота было изъято более 6 грамм наркотиков.

Суд признал подсудимых виновными и назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев. Молодой человек должен будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а девушка - в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435961
Теги:
наркотики, Россия, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  