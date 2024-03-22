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Иракские группировки заявили об атаке на электростанцию в Тель-Авиве

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Иракские вооруженные группировки объявили о предпринятой с помощью беспилотника атаке на электростанцию в Тель-Авиве, говорится в заявлении в их Telegram-канале.

"Бойцы Исламского сопротивления в Ираке на рассвете в четверг, 21 марта 2024 года, нанесли удар с помощью беспилотника по электростанции в Тель-Авиве", - говорится в сообщении.

Иракские группировки подчеркнули, что "продолжат уничтожать опорные пункты противника во время операций по сопротивлению оккупации и поддержке нашего народа в секторе Газа в ответ на сионистскую резню беззащитного палестинского гражданского населения".

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31,9 тысячи, пострадали более 74 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.

ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/435962
Теги:
Израиль, Палестина, конфликт
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