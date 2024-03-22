Акылбек Жапаров ознакомился с ходом строительства ряда проектов в Узгене

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства ряда объектов и проектов, входящих в план, в Узгенском районе и городе Узген. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, глава кабмина ознакомился с ходом строительства объездной автомобильной дороги в город Узген.

Отметим, что объездная дорога станет альтернативой основной дороге Бишкек-Ош, проходящей через центр города. Строительство автомагистрали протяженностью 13 491 км планируется завершить к концу 2024 года.

Акылбек Жапаров поручил обратить особое внимание на качество дорог.