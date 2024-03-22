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Участников группы ABBA наградили рыцарским королевским орденом Вазы

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Участников группы ABBA наградили рыцарским королевским орденом Вазы. Об этом сообщило правительство Швеции.

Награды получили вокалистки Агнета Фельтског и Анни-Фрид Рёйс, а также композиторы и музыканты Бенни Андерссон и Бьёрн Ульвеус. Они удостоены званий командоров I класса.

"Впервые за почти 50 лет королевские рыцарские ордена были вручены шведам за исключительные заслуги. Правительство сегодня поддержало намерения, предложенные советом орденов при королевстве. Его величество король принял официальное решение", - говорится в сообщении.

В декабре 2022 года в Швеции состоялась реформа наградной системы. Было принято решение возобновить награждение граждан Швеции за заслуги перед страной. Награждение военных осуществляется королевским орденом Меча, госслужащих - королевским орденом Полярной звезды, частных лиц - королевским орденом Вазы.

Новые песни ABBA вызвали положительные оценки, но пока пролетели мимо чартов.

Ранее, 6 апреля 2022 года, ABBA представила новый клип на свой хит Waterloo, который принес группе победу на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 1974 году. В видео использованы фрагменты старых съемок и яркая графика.

Источник: Известия


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URL: https://www.vb.kg/435967
Теги:
музыка, награда, Швеция
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