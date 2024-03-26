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Истории, встречи и впечатления со Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

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- Назгуль Абдыразакова
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Путешествие из Кыргызстана в Сочи стало для нас не только перемещением из одной точки на карте в другую, но и как будто перемещением в абсолютно другой мир: мир тепла, зелени и культурного разнообразия. Возможно, повлияло еще и то, что мы сразу из мороза и снега оказались среди пальм, моря и цветов в Сочи.

Дорога была долгой и утомительной, но, несмотря на усталость, мы с нетерпением ждали участия на Всемирном фестивале молодежи. Встретившие нас по пути волонтеры сердечно приветствовали делегации из разных стран мира.

Наша гостиница, утопающая в зелени и расположенная почти на берегу Черного моря, стала нашим временным домом, где каждый вечер мы наслаждались прогулками вдоль берега, кормили голубей и вдыхали свежий морской бриз. Неизменным атрибутом наших вечеров стала местная кухня, предлагавшая разнообразные блюда и отражающая богатство культурного наследия этого удивительного города.

Наша группа из Кыргызстана прибыла на Всемирный фестиваль молодежи по приглашению российской госкорпорации "Росатом". В этой связи нам представилась возможность встретиться с различными представителями этой сферы, начиная от ученых и заканчивая капитанами атомного ледокола.

Помимо этого, фестиваль оказался насыщен разного рода интересными мероприятиями и событиями. Выступали именитые личности со всего мира, речи которых звучали на разных языках мира.

Непередаваемым впечатлением было увидеть делегатов из разных стран в своих национальных одеждах, что лишний раз продемонстрировало всем нам, но только в миниатюре, культурное разнообразие нашего мира.

Одним из самых незабываемых моментов стало виртуальное путешествие по всей России, которое мы смогли сделать благодаря инновационным технологиям, представленным на фестивале. Это путешествие позволило нам окунуться в красоту и разнообразие этой удивительной страны.

Последний вечер в Сочи мы провели на берегу моря, попивая ароматный кофе. Дождь, начавшийся в день нашего прощания с Сочи, словно символизировал нашу грусть от расставания с этим прекрасным местом.


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URL: https://www.vb.kg/435975
Теги:
Россия, фестиваль, Кыргызстан, СМИ
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