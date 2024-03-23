В мечетях Бишкека сотрудники УПСМ призвали верующих соблюдать ПДД

Во время пятничного намаза в мечетях столицы сотрудники УПСМ Бишкека призвали мусульман соблюдать ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Обращения касались как водителей, так и пешеходов.

"Мы желаем жить в идеальном обществе, где царит законность, безопасность и порядок, где всё сосуществует в гармонии и благоденствии. Но при этом забываем, что путь к этой благой цели лежит через воспитание каждого индивидуума, через улучшение культуры поведения граждан, изменение их сознания. Наш правовой нигилизм, наше нежелание соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила поведения только отдаляют нас от нормального сообщества. Рано или поздно это приводит к трагедиям, погружая кыргызстанцев в скорбь по погибшим родным и близким. Спасти могут только наши общие усилия, ответственность и соблюдение правил каждым из нас. Ещё раз обращаемся ко всем владельцам автотранспортных средств с призывом задуматься, пожалеть окружающих, своих родных и близких! Давайте чуть-чуть успокоимся хотя бы за рулём и начнём вести машину, соблюдая все нормы и требования закона", - заявили сотрудники УПСМ.

Напоминаем, что в месяц Рамазан сотрудники УПСМ Бишкека будут обеспечивать дорожную безопасность вокруг мечетей. Кроме того, в данных профилактических мероприятиях привлечены: ветераны УПСМ по ГУВД города Бишкек и волонтеры.