Как кыргызские швейники заняли нишу ушедших из РФ западных брендов

После ухода многих известных западных брендов из России, кыргызские швейники сумели встроиться в освободившиеся ниши, наладив взаимовыгодную кооперацию с российскими партнерами. Всего за два года Кыргызстан стал лидером Евразийского экономического союза по производству легкой промышленности на душу населения.

Введение западных санкций против России подарило Кыргызстану множество возможностей укрепить свою экономику. В том числе за счет развития сектора по производству одежды. Всего за два года страна поднялась на первое место в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по объему производства легкой промышленности на душу населения.

Согласно официальной статистике в 2023 году Кыргызстан экспортировал 22 млн 147 тысяч 488 единиц 11 позиций одежды, 813.4 тонны детской одежды. Причем по пяти позициям таким как: женская трикотажная одежда, мужские трикотажные рубашки, женские трикотажные блузки, мужское трикотажное нижнее белье, трикотажные майки, фуфайки наблюдался рост объема поставок.

Продажа этих 12 позиций одежды принесла отечественным швейникам $82 млн 267,3 тысячи. При этом почти 40% этой суммы, $32 млн 360,9 тысячи, деньги от реализации швейной продукции на российский рынок.

Данные кыргызской ассоциации "Легпром" показывают замечательную динамику: только в 2023 году кыргызские швейники поставили в Российскую Федерацию товаров на сумму 12 млрд сомов, при этом прогнозы указывают на дальнейший рост в 2024 году.

Примечательно, что более 90% женской верхней одежды, импортируемой в Россию, поступает из Кыргызстана. Продажи женских курток кыргызского производства выросли в пять раз, что принесло швейникам существенную прибыль в размере 3 миллионов долларов.

"Уход западных брендов позитивно сказался на нашей швейной отрасли. С 2022 года мы отмечаем рост заказчиков на нашу продукцию именно из России. Если взять цифры объема производства прошлого года, то на конец 2023 года, производство достигло 16 млрд сомов, при том, что в 2022-м он составлял 9,6 млрд сомов. Существенное увеличение", - говорит глава "Легпрома" Сапарбек Асанов.

По его словам, у кыргызских швейников сегодня настолько много работы, что возникает другая проблема - нехватка специалистов.

Глава "Легпрома", как, впрочем, и другие аналитики, связывает активное развитие швейной отрасли в том числе с появлением торговой маркетплейса Wildberries на рынке Кыргызстана. Это объясняется тем, что платформа облегчила быструю логистику и ускорила экспорт кыргызской одежды в Россию.

По данным генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук, только за первые четыре месяца 2023 года через Wildberries в Россию было отправлено больше товаров, чем за весь 2022 год.

"Россия, конечно, сыграла положительную роль в развитии и увеличении у нас швейного производства. На российском рынке хорошо встречают нашу швейную продукцию. Мы долго к этому шли, ни один и ни два года, целых 20 лет. За это время наша швейная отрасль пережила большую трансформацию, и сегодня наша продукция вполне может составить конкуренцию западным брендам. И, конечно же, мы продолжаем улучшать качество. Отсутствие конкуренции с западными брендами на российском рынке и в целом политика Евразийского экономического союза способствовали развитию нашего внутреннего производства. Так, как идея ЕАЭС предполагает поддержку развития отечественных предприятий. Я считаю, что страны союза должны сами развиваться, за счет запуска собственных мощностей в разных секторах", - заключил Асанов.

В этом ключе поддержка России становится еще более актуальной. Она сыграла ключевую роль в возрождении реального сектора экономики Кыргызстана. Совместные усилия в различных отраслях промышленности создали тысячи новых рабочих мест в нашей республике, одновременно повысив уровень доходов населения.

Российско-Кыргызский Фонд развития стал фундаментом в стимулировании роста швейной промышленности. Благодаря финансированию, выделенному на 150 проектов в рамках этого сегмента на общую сумму $37 млн, объем производства легкой промышленности в 2023 году вырос на 36%, составив 7% ВВП страны.

По сути, синергия между российскими и кыргызскими предприятиями швейной промышленности олицетворяет симбиотические отношения, способствующие экономическому процветанию на обоих фронтах и подчеркивающие потенциал для дальнейших совместных предприятий в будущем.