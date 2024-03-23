В "Крокус Сити Холле" под Москвой произошла стрельба, есть погибшие

Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.

"В партер Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые", - сообщил он.

По его словам, "после этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар".

"Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", - рассказал он.