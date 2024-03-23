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Кыргызстан решительно осуждает теракт в Москве - МИД КР

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- Бакыт Басарбек
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Кыргызская Республика решительно осуждает террористический акт, произошедший 22 марта в Москве и повлекший многочисленные человеческие жертвы в "Крокус Сити Холле". Заявление Министерства иностранных дел КР разослала пресс-служба внешнеполитичсековедомства.

Терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру, безопасности и стабильности.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим от этого бесчеловечного теракта, совершенного в священный месяц Рамазан.


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URL: https://www.vb.kg/435988
Теги:
Москва, теракт, Кыргызстан
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