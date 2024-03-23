Кыргызстан решительно осуждает теракт в Москве - МИД КР

Кыргызская Республика решительно осуждает террористический акт, произошедший 22 марта в Москве и повлекший многочисленные человеческие жертвы в "Крокус Сити Холле". Заявление Министерства иностранных дел КР разослала пресс-служба внешнеполитичсековедомства.

Терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру, безопасности и стабильности.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим от этого бесчеловечного теракта, совершенного в священный месяц Рамазан.