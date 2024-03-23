"Кабмин КР готов оказать необходимую помощь пострадавшим в Москве"

Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров направил телеграмму Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину в связи с террористическим актом в Москве.

"Примите мои самые искренние и глубокие соболезнования в связи с террористическим актом, повлекшим многочисленные жертвы в "Крокус Сити Холле". Кабинет Министров Кыргызской Республики готов оказать необходимую всестороннюю помощь и подключиться к поддержке пострадавших. Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших",- говорится в послании.