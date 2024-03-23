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ГКНБ: Райымбек Матраимов находится в Баку

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- Бакыт Басарбек
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Согласно оперативной информации ГКНБ КР, находящийся в розыске Райымбек Матраимов находится в столице Азербайджана городе Баку.

В этой связи по информации ГКНБ было направлено письмо азербайджанской стороне о его задержании. В настоящее время азербайджанскими коллегами прорабатывается вопрос о его задержании и дальнейшей экстрадиции в Кыргызстан.

В тоже время в ходе оперативных мероприятий было выяснено о связи Райымбека Матраимова с задержанными в Кыргызстане членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящих покушение на руководство Кыргызстана.

Напомним, сотрудниками ГКНБ КР были задержаны на территории Кыргызстана члены ОПГ из Азербайджана: Алиев В.М., Багхиров С.А., Асгаров М.О., Бехбудов М.С. И Маммадов З.И.


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URL: https://www.vb.kg/436003
Теги:
Азербайджан, ГКНБ, Райымбек Матраимов
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