Российские соотечественники в Кыргызстане осудили теракт в Москве

Российские соотечественники в Кыргызстане осуждают террористический акт в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в Координационном совете Российских соотечественников в Кыргызской Республике.

"От имени объединения российских соотечественников, проживающих в Кыргызской Республике, мы с глубоким горем выражаем наше искреннее соболезнование российскому народу в связи с ужасным террористическим актом, совершившимся 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье.

Этот жестокий и безжалостный акт, в результате которого погибли и были ранены многие невинные люди, оставил нашу общину в глубоком шоке и печали. Мы присоединяемся к миллионам граждан России в осуждении этого террористического проявления и в выражении солидарности с семьями погибших и пострадавшими.

Мы категорически осуждаем эти акты террора и призываем всех без исключения объединить свои усилия в борьбе с главной угрозой нашего времени - терроризмом. Наступило время действий, нацеленных на искоренение этого зла из нашего мира. Мы выражаем наши глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Такие безумные акты насилия направлены не только против мирных граждан, но и против самых основ нашего общества. Они атакуют наши ценности, наше единство и наше стремление к миру и безопасности. Наступило время для единства и решительных действий в борьбе против терроризма во всех его проявлениях.

Мы призываем всех людей, независимо от национальности и вероисповедания, объединиться вместе, чтобы противостоять этому злу и обеспечить безопасность нашим семьям и обществу в целом. Наши мысли и молитвы сегодня с теми, кто пострадал от этой трагедии. Пусть наша солидарность и поддержка помогут им преодолеть это тяжёлое испытание. Сегодня эта трагедия пришла в Москву, и мы разделяем боль и горе российского народа. Соболезнуем всем, кого коснулась эта трагедия", - говорится в сообщении организации.