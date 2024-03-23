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Совет кыргызской диаспоры РФ соболезнует родным погибших в теракте

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- Светлана Лаптева
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Совет кыргызской диаспоры города Москвы и Московской области, регионов Российской Федерации в связи с гибелью людей в концертном зале "Крокус Сити Холл" выразили соболезнования родным и близким погибших в результате теракта.

"Глубоко потрясены произошедшим терактом чудовищного масштаба в концертном зале "Крокус Сити Холл", который унес жизни мирных людей.

Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью!

Выражаем глубокие соболезнования, самые искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавших в результате кровавого, бесчеловечного теракта.

Гибель людей - это страшная трагедия для всех нас!

Кровавый теракт против мирных людей и детей вызывает резкое осуждение всех здравомыслящих людей.

Произошедшее –напоминание нам всем о необходимости еще большей сплочённости и единства перед лицом жестокого терроризма!

Кыргызская диаспора скорбит вместе со всеми и разделяет горечь тяжелейшей утраты вместе со всей страной!".


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URL: https://www.vb.kg/436006
Теги:
Россия, диаспора, Москва, теракт, Кыргызстан
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