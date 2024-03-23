Популистские жесты в большой политике имеют нулевой эффект

Политическая элита "коллективного Запада" скептически отнеслась к результатам президентских выборов в России. В частности, из европейских столиц в адрес Владимира Путина поздравлений не прозвучало – исключение составили только Венгрия и Сербия. А некоторые действующие политики Старого Света прозрачно намекнули, что после 18 марта 2024 года российский лидер не является для них легитимной фигурой.

Пожалуй, самое жёсткое требование прозвучало от Парламентской ассамблеи Совета Европы. Заявление под названием "Давайте не признаем легитимность Путина как президента" было инициировано на следующий день после окончания голосования.

– Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно призывает международное сообщество больше не признавать легитимность Путина на посту президента. Мы призываем прекратить все контакты с Путиным - кроме как в стремлении к миру и в гуманитарных целях, например, в организации обмена пленными, - говорится в воззвании ПАСЕ.

На первый взгляд, ситуация для Москвы должна выглядеть предельно серьёзно. Вашингтон, Брюссель и Лондон (вкупе с Оттавой, Канберрой, Токио и Сеулом) продемонстрировали, что они последовательны в своём стремлении демонизировать Россию, максимально изолировать её лидера, а также "отменить" всё русское.

Но если трезво взглянуть на сложившуюся комбинацию, то становится очевидным: нервные заявления западных спикеров продиктованы непониманием своих следующих шагов. Очевидно, что это невозможно – полностью отказаться от контактов с такой большой и влиятельной ядерной державой, как Россия. А на высшем уровне в ближайшие шесть лет её будет представлять именно Владимир Путин – так решили 87 процентов участвовавших в выборах россиян. И если крошечные несамостоятельные страны вроде Литвы и Словении (или уподобившаяся дворовому хулигану ПАСЕ) могут себе позволить дерзкие выпады в сторону Кремля, то обременённым международной ответственностью государствам приходится заглядывать в будущее. Именно таким прагматичным расчётом и было вызвано заявление помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, который на брифинге в Белом доме объяснил, что "США исходят из реальности и будут работать с избранным (российскими гражданами) лидером".

В Вашингтоне отлично понимают, что популистские жесты в большой политике имеют нулевой эффект. Да, можно громко объявить о создании некоего "правительства РФ в изгнании" и поставить во главе квазипрезидента вроде Михаила Ходорковского, Юлии Навальной или Гарри Каспарова. Но данный жест будет иметь лишь мимолётный медийный эффект. Фундаментальные вопросы – вроде ядерной безопасности, мира на Украине, свободы мирового судоходства, урегулирования на Ближнем Востоке – с перечисленными персонажами не решить. Эти люди с надутыми от самомнения щеками даже не помогут организовать обмен американских заключённых, находящихся в России. Все проблемы (а их тысячи!) можно сдвинуть с мёртвой точки лишь при личном участии президента Российской Федерации Владимира Путина. Приятно это кому-то осознавать или не очень – но такова данность.

Между тем, некоторые политологи считают, что отсутствие полного единодушия в западном лагере свидетельствует ещё и о неуверенности Запада в совершенстве своего демократического инструментария. Тут можно вспомнить знаменитую фразу Уинстона Черчилля, сказавшего в своё время, что "демократия – худшая из форм правления, если не считать всех остальных". С тех пор прошёл не один десяток лет, давших множество новых свидетельств ущербности западной формы правления. Самый яркий пример – президентские выборы в США 2020 года. Не допуск избирателей на участки для голосования, необъяснимые скачки результатов волеизъявления, голосование по почте, отлучение одного из кандидата от популярной соцсети, пропажа 300 тысяч бюллетеней, включение в списки для голосования давно умерших людей… – вот далеко не полный перечень нарушений, которыми четыре года назад изобиловала гонка Дональда Трампа и Джо Байдена.

Казалось бы, в ноябре 2020 года были растоптаны основополагающие принципы, на которых базируется храм западной демократии. Однако ни к каким серьёзным правовым последствиям эти нарушения, как мы знаем, не привели. Может быть, всё дело в том, что в американском бюллетене не значился кандидат по фамилии Путин?