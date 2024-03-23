Путин: "Преступники задумали устроить показательную акцию устрашения"

Обращение Путина к гражданам России после теракта в "Крокусе". Лидер РФ заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей.

"Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание", - заявил Владимир Путин.

Издание РИА Новости о главных тезисах выступления:

▪В Москве и других регионах введены дополнительные антитеррористические меры.

▪Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны. Всего же задержаны 11 человек.

▪Президент выразил глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

▪24 марта будет объявлен общенациональный траур в России по погибшим.

▪Стрелявшие в "Крокусе" двинулись в сторону Украины, где для них было подготовлено "окно".

▪Следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали теракта.

▪️Преступники хладнокровно шли убивать, расстреливать в упор россиян, как когда-то действовали нацисты.

▪️Все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое наказание: "мы установим и покараем каждого".

▪️Наш общий долг - быть в одном строю, так и будет, никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность, силу народа России.