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"Следующей целью террористов после России может стать Казахстан"

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- Виктория Гунгер
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Ситуация в подмосковном "Крокусе"- заказ украинских спецслужб. Есть оперативная информация, что теракт подготовлен извне. Следующим после России может стать Казахстан. Именно его сейчас "раскачивают" информационно, экономически и политически, отметил VB.KG эксперт по вопросам безопасности Динмухамед Алмамбетов.

По его словам, в КР такое тоже может произойти через существующие в республике "спящие ячейки". Так как США и вся западная коалиция заинтересована не столько в ресурсах Кыргызстана и Центральной Азии, сколько в использовании региона в качестве подготовленного за 33 года плацдарма для дальнейшего наступления и в горячей фазе, и в холодной фазе на Китай и Российскую Федерацию.

"В Казахстан и РФ они могут попасть по двум маршрутом. Один из них через Узбекистан, Таджикистан и южные регионы Кыргызстана. В доработке внешних игроков также северные регионы КР. По неофициальной информации, "спящие ячейки" уже готовят идеологически и финансово. В РК они должны попасть, чтобы вывести из строя космодром "Байконур". Кыргызстан также под прицелом. Поэтому, все страны, в том числе, и Кыргызстан, должны работать на опережение: усилить систему охраны во всех учебных заведениях, торговых центрах, работать сообща в ОДКБ и ШОС", - подчеркнул Алмамбетов.

Напомним, 22 марта террористы устроили стрельбу в подмосковном "Крокусе". По предварительным данным, погибшими на данный момент числятся около сотни человек, более 133 - пострадали. Их количество растет. Среди умерших и раненых – дети.


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URL: https://www.vb.kg/436012
Теги:
Казахстан, Россия, терроризм, Кыргызстан
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