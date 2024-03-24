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Муфтий РФ Гайнутдин наградит спасшего людей в "Крокусе" Ислама Халилова

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Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин представил к награде мусульманской организации 15-летнего Ислама Халилова, спасшего из здания "Крокус сити холла" более 100 человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в ДУМ РФ.

"Муфтий Равиль Гайнутдин передал личное приглашение нашим прихожанам Московской Соборной мечети отцу и сыну Халиловым. В благословенный пятничный день Джума намаза в священный месяц Рамадан в Соборной мечети нашему пятнадцатилетнему прихожанину Исламу, настоящему герою, за смелость и спасение людей будет вручена медаль мусульман России "За заслуги", - рассказали агентству в ДУМ РФ.

Ислам Халилов подрабатывал в гардеробе концертного зала "Крокус Сити Холл".

В момент теракта он вывел в безопасное место более 100 человек. По данным СМИ, его родители переехали в Россию из Кыргызстана.

ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.


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URL: https://www.vb.kg/436016
Теги:
ислам, Россия, Москва, теракт
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